Otostop yaptığı kamyon devrilince ölen Selver, toprağa verildi

Hurşit TOPAL/GEMLİK (Bursa), (DHA)- ANTALYA’da, iki arkadaşıyla birlikte otostop yaparak bindiği sebze yüklü kamyonun devrilmesi sonucu yaşamını yitiren üniversite öğrencisi Selver Sakartepe (21), Bursa’nın Gemlik ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Murat Karaağaç yönetimindeki 06 JE 169 plakalı sebze yüklü kamyon, dün Demre-Finike karayolu Beymelek Balık Burnu mevkisinde devrildi. Kazada, kamyondaki Dumlupınar Üniversitesi öğrencisi Selver Sakartepe hayatını kaybetti, sürücü Karağaç ve üniversite öğrencileri Kerem Han Akbulak (20) ile Emirhan Turhan (23) yaralandı. Kazada yaşamını yitiren Selver Sakartepe'nin cenazesi bugün öğle vakti Gemlik Asım Kocabıyık Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Gemlik Mezarlığı'nda toprağa verildi. Sakartepe’nin cenaze törenine CHP İlçe Başkanı Cemil Acar, MHP İlçe Başkanı Mehmet Emin Özcanbaz, Sakartepe’nin ailesi ve yakınlarıyla, arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Ankara'yı sarsan Süleyman Soylu iddiası! İçişleri Bakanlığı açıklama yaptı
İngilizler yazdı! Savaş sesleri yükselirken ABD'ye Türkiye engeli
Mahkemede şok sözler: Ona saldırmadım, annesiyle ilişkim var
Suriye krizinde son dakika gelişme: ABD ve Rusya'dan art arda açıklamalar geliyor
Genç kızın hostese verdiği not korkunç gerçeği ortaya çıkardı
120 nüfuslu köyün şehidini binler uğurladı!
İzmir'de vahşet! 2 ölü, 1 yaralı
Canan Karatay: Hz. Muhammed zamanında olsaydı...
Karamollaoğlu: 6 milyon asgari ücretliyle ittifak yapacağız
Erdoğan onu görünce gözyaşlarını tutamadı
Ülkeleri açlıktan kırılırken onlar gününü gün ediyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum