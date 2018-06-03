Otostopla 25 bin kilometre yol gitti

BALIKESİR (AA) - Otostop maceralarını paylaştığı sosyal medyada "Gezgin Kız" olarak bilinen Balıkesir Üniversitesi öğrencisi Elif Omput, yaklaşık 6 yılda otostop yaparak bindiği 350 araçla 71 kenti gezdi, 25 binden fazla kilometre yol yaptı.
Burhaniye Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Turizm ve Otelcilik Bölümünün 3. sınıf öğrencisi 26 yaşındaki Elif Omput, küçük yaşlarda edindiği seyahat tutkusunu 6 yıl önce Rize'de otostopa başlayarak hayata geçirdi.
Mardin'de doğup İstanbul'da büyüyen Omput, bugüne kadar otostopla 25 bin kilometre yapıp 71 ili gezmesine ilişkin yaşadıklarını tez konusu yapmayı planlayan Omput'un "Gezgin Kız" olarak tanındığı sosyal medyadaki takipçileri de maceracı ruha buradan ortak oluyor.
Omput, AA muhabirine yaptığı açıklamada, küçük yaşlardan beri seyahate meraklı olduğunu, farklı yerleri görmekten keyif aldığını belirterek, 6 yıl önce bundan önceki üniversite eğitimi aldığı Rize'de otostopla tanıştığını kaydetti.
Bunun gönüllü değil, zorunlu bir durum olarak doğduğunu dile getiren Omput, şöyle konuştu:
"Rize’de okurken bir yere gitmem gerekiyordu ve o saatte dolmuş yokmuş. Bunu bilmiyordum, yaklaşık 40 dakikalık bir yoldu. Çevre yolunda içinde bir kadın olan arabaya otostop çektim ama durmadı. Sırt çantam vardı. Gezgin olduğum çok belliydi. Bir dağa çıkacaktım. 3-4 araç geçti ve en sonunda tur otobüsü durdu. Otobüs şoförüne durumumu anlattım ve çok garip baktılar ama istediğim yere götürdüler. Önceleri arkadaşlarımla yaptığım otostopu daha sonra tek başına yapmaya başladım. Sanırım bunu başardım. Bugün bunu anlıyorum. Yaklaşık 6 yılda otostop yaparak bindiğim 350 araçla 71 kenti gezdim, 25 binden fazla kilometre yaptım. Yaşadıklarımı sosyal medyadan da paylaşıp insanları bilgilendiriyorum. Bana, 'Burası Türkiye, nasıl cesaret ediyorsun? Burasını Avrupa mı zannettin?' gibi yorumlar yapıyorlar. Bu bana garip geliyor. Zaten geçmişe baktığınız zaman medeniyet Anadolu'dan çıkmış. Otostop bilinmiyor ama yardımseverlik biliniyor. İnsanlar bence bunu unutmuş, büyükşehirler insanlara bunu unutturmuş."
- Tez konusu otostop olacak
Ailesinin otostop yaptığını bildiğini ve bundan mutlu olduğunu ifade eden Omput, "Turizm bölümü okuyorum. Otostopu okulumla, bölümümle birleştireceğim. Tez yazmayı düşünüyorum. Tezimin konusu da otostop olacak. Türkiye’deki otostopçuların profilleri, seyahat şekilleri, nasıl yapıyorlar, hangi rotaları izliyorlar, hangi sebeplerle otostop yapıyorlar, araştırıyorum. Mevzunun sadece para olduğunu zannediyorlar ama otostop gerçekten bir tutku. Cebinde 10 bin lira olan ve otostop yapan insanları da bulabilirsiniz. Mühendistir ama geziyordur. Kimin nasıl bir konumda olduğunu çözemezsiniz." dedi.
Omput, Avrupa'da yaygın olan otostop kültürünün Türkiye'de çok görülmediğini belirterek, "Otostopla gezen insanlara serseri, işsiz gözüyle bakılmasını doğru bulmuyorum. Beni alırken şüpheyle alan araçlar oluyor ama sohbet ettikten sonra, 'Sen pek bir aklı başında bir kızsın. Niye otostop yapıyorsun?' diyorlar. Aklı başında insanlar da otostop yapabilir. Ayrıca bir sürü kişiyle de tanışıyorsunuz." diye konuştu.
En son doğuda yaptığı 5 bin kilometrelik turda 70 araç değiştirdiğini anlatan Omput, şunları söyledi:
"Belki 30 defa jandarma, polis tarafından çevrildim ve üst aramalarım yapıldı. Neden buraya geldiğimi merak ettiler. Neden Bitlis, neden Muş’a gittiğimi merak ettiler. Çünkü tanımak lazım. Oralarda tanıdığım kadar güzel insanı belki batıda tanımadım. Evlerini açtılar, yemeklerini paylaştılar, sohbetler ettiler. Ülkemiz çok güzel. Değerini bilmeliyiz. Evet kötü şeyler oluyor ama ön yargılardan kurtulmalıyız. Kötü şeyler iyi şeyleri kesinlikle örtmemeli."
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