Otostopla 25 bin kilometre yol gitti

"Rize’de okurken bir yere gitmem gerekiyordu ve o saatte dolmuş yokmuş. Bunu bilmiyordum, yaklaşık 40 dakikalık bir yoldu. Çevre yolunda içinde bir kadın olan arabaya otostop çektim ama durmadı. Sırt çantam vardı. Gezgin olduğum çok belliydi. Bir dağa çıkacaktım. 3-4 araç geçti ve en sonunda tur otobüsü durdu. Otobüs şoförüne durumumu anlattım ve çok garip baktılar ama istediğim yere götürdüler. Önceleri arkadaşlarımla yaptığım otostopu daha sonra tek başına yapmaya başladım. Sanırım bunu başardım. Bugün bunu anlıyorum. Yaklaşık 6 yılda otostop yaparak bindiğim 350 araçla 71 kenti gezdim, 25 binden fazla kilometre yaptım. Yaşadıklarımı sosyal medyadan da paylaşıp insanları bilgilendiriyorum. Bana, 'Burası Türkiye, nasıl cesaret ediyorsun? Burasını Avrupa mı zannettin?' gibi yorumlar yapıyorlar. Bu bana garip geliyor. Zaten geçmişe baktığınız zaman medeniyet Anadolu'dan çıkmış. Otostop bilinmiyor ama yardımseverlik biliniyor. İnsanlar bence bunu unutmuş, büyükşehirler insanlara bunu unutturmuş."

- Tez konusu otostop olacak

Ailesinin otostop yaptığını bildiğini ve bundan mutlu olduğunu ifade eden Omput, "Turizm bölümü okuyorum. Otostopu okulumla, bölümümle birleştireceğim. Tez yazmayı düşünüyorum. Tezimin konusu da otostop olacak. Türkiye’deki otostopçuların profilleri, seyahat şekilleri, nasıl yapıyorlar, hangi rotaları izliyorlar, hangi sebeplerle otostop yapıyorlar, araştırıyorum. Mevzunun sadece para olduğunu zannediyorlar ama otostop gerçekten bir tutku. Cebinde 10 bin lira olan ve otostop yapan insanları da bulabilirsiniz. Mühendistir ama geziyordur. Kimin nasıl bir konumda olduğunu çözemezsiniz." dedi.

Omput, Avrupa'da yaygın olan otostop kültürünün Türkiye'de çok görülmediğini belirterek, "Otostopla gezen insanlara serseri, işsiz gözüyle bakılmasını doğru bulmuyorum. Beni alırken şüpheyle alan araçlar oluyor ama sohbet ettikten sonra, 'Sen pek bir aklı başında bir kızsın. Niye otostop yapıyorsun?' diyorlar. Aklı başında insanlar da otostop yapabilir. Ayrıca bir sürü kişiyle de tanışıyorsunuz." diye konuştu.