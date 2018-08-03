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Otostopla fuhuş yapıyorlardı! Böyle yakalandılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.08.2018 10:59 | Son Güncelleme

Adana'da otostop çekerek, erkeklerle para karşılığı ilişki yaşayan 8 kadına para cezası kesildi. Olayın vatandaşların polise ihbarıyla ortaya çıktığı öğrenildi. Polis, olayı 213 araç ve 395 şahıs sorgulayarak ortaya çıkardı

Otostopla fuhuş yapıyorlardı! Böyle yakalandılar

Adana'da otostop yaparak çevreye rahatsızlık veren kadınlara 992 lira para cezası verildi.
Edinilen bilgiye göre, vatandaşlar 155 Polis İmdat Hattı'nı arayarak merkez Çukurova ilçesi Beyazevleri Mahallesinde yol kenarında fuhuş amaçlı otostop çeken kadınların olduğu ihbarında bulundu.

İhbar üzerine Çukurova İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ile mahalle bekçileri söz konusu bölgede uygulama başlattı. Yapılan uygulamalar sonucunda 213 araç, 395 şahıs sorgulandı. 8 kadına fuhuş amaçlı otostop çektiği gerekçesiyle Kabahatler Kanununa göre 992 lira para cezası uygulandı.
İHA

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Anahtar Kelimeler:
otostop adana fuhuş

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
992 tl ceza mı? Üç beş yatar o parayı öder. Al gülüm ver gülüm devlet nasıl para kazanacak yoksa
haha tarfikte eskort ceazsı yasası mı çıktı ulen ne günlere gi gördük be..marsa taşınma vakti geldi.memleketin çivisi çıktı yeni türkiyeyi alsın birileri.....anlıyan anladı
kadınlar o parayı 1 gecede kazanıyor.
düzce izmit arasında otoyoldakileri polis görmüyormu sanki.her gün oralardalar.
İlk müşteriler zamlı tarifeye çarpılacak demek... Yahu bu erkekler kendilerini de mi düşünmüyor. Evde hanımının bir gün önceki artık yemeğini yemezler. Yolda artık peşinde koşarlar. Kadınlara hiç sözüm yok. Onların çoğu ekmek derdinde. Onları ve toplumu bu hale düşüren devlet utanmalı. Asıl kabahatli o.
herkes biliyor ki adana mersin bölgesinde ki otoban kadın ticareti ve islemlerin conu aşireti diye romanlardan oluşmuş bir gürül tarafindan yonetiliyor. içeri almak diye birsey yok.cono aşiret reisi çalışanları vermek isterse polis alıyor yoksa ceza kesip gidiyor
PARAYI VURMUŞ O CEZA ONA ÇEREZ PARASI :))
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