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Otostopla Türkiye'yi gezip doğacak çocuğuna öğüt topluyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2018 09:18 | Son Güncelleme

ÜNİVERSİTE öğrencisi Berker Işıldak (20), otostopla şehir şehir gezerek, gelecekte doğacak çocuğu için öğüt topluyor.

Otostopla Türkiye'yi gezip doğacak çocuğuna öğüt topluyor

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- ÜNİVERSİTE öğrencisi Berker Işıldak (20), otostopla şehir şehir gezerek, gelecekte doğacak çocuğu için öğüt topluyor. Işıldak, topladığı öğütleri kitaplaştırarak, 18'inci yaş gününde çocuğuna hediye olarak vermeyi planlıyor.
Kırklareli Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Berker Işıldak, otostopla Türkiye'yi gezerek, gelecekte doğmasını umduğu çocuğu için öğüt topluyor. Edirne'den başlayıp 16 şehir gezen ve tanıştığı insanlara küçük not kağıtlarına öğütler yazdıran Işıldak, şu ana kadar 2 bine yakın not kağıdının tükendiğini söyledi. Işıldak, topladığı bu öğütlerden yapacağı seçmeleri kitaplaştıracağını belirterek, Ada ismini koyacağı çocuğuna, 18'inci yaş günü hediyesi olarak vereceğini söyledi. 'Adam'a notlar' isimli sosyal medya hesapları oluşturarak, otostop maceralarını ve topladığı bazı öğütleri paylaşan Işıldak, Türkiye'nin sadece batısını gezebildiğini, diğer bölgelere de en kısa zamanda gideceğini dile getirdi.
Şu anda bir kız arkadaşının olmadığını paylaşan Işıldak, "Üniversite eğitimimi bitirip işe girince, karşıma doğru insan da çıktığı takdirde evlenmek istiyorum. Çocuk yapma konusunda bir sorun olması durumunda da evlatlık alacağım. Hatta, bunun belki de daha yararlı olabileceğini düşünüyorum. Ada ismi hem erkek hem de kız çocuklarına da konulabiliyor. Bu yüzden çocuğumun erkek ya da kız olması pek de önemli değil" dedi.
Kitabın satış amaçlı değil, hediye olarak basılacağını belirten Işıldak, "Benimle tanışan birçok insan, yapamadığı ya da yapmaya cesaret edemediği şeyleri yapmak için harekete geçeceğini söylüyor. Bu benim için harika bir duygu" dedi.

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Otostopla Türkiye'yi gezip doğacak çocuğuna öğüt topluyorOtostopla Türkiye'yi gezip doğacak çocuğuna öğüt topluyorOtostopla Türkiye'yi gezip doğacak çocuğuna öğüt topluyorOtostopla Türkiye'yi gezip doğacak çocuğuna öğüt topluyor

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