Otoyol gişelerinde bariyere çarpan aracın sürücüsü öldü

KOCAELİ (AA) - Anadolu Otoyolu Kocaeli geçişinde beton bariyere çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Salim Keleş (24) idaresindeki 34 US 780 plakalı otomobil, otoyolun Çayırova ilçesi Şekerpınar Gişeleri mevkisi İstanbul istikametinde kontrolden çıkarak beton bariyere çarptı.
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, Keleş'i bulunduğu yerden çıkardı.
Sağlık ekiplerince öldüğü belirlenen sürücünün cesedi Gebze Fatih Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan gişelerdeki trafik, söz konusu otomobilin çekilmesiyle normale döndü.
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