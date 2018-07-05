HABER

Otoyolda otomobilin çarptığı kişi öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.07.2018 23:48 | Son Güncelleme

Kaza nedeniyle TEM otoyolunda bir süre trafik yoğunluğu yaşandı

İSTANBUL (AA) - Başakşehir'de yolun karşısına geçmeye çalışan kişi, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, TEM otoyolundan Mahmutbey istikametine giden M.T. yönetimindeki 34 LT 0048 plakalı otomobil, Ispartakule mevkisinde karşıya geçmeye çalışan ismi henüz öğrenilemeyen bir kişiye çarptı.

Çarpmanın etkisiyle refüjde bulunan kanalın içine savrulan kazazede ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede, yaralanan kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Üzerinde kimlik belgesi bulunmayan kişinin cesedi, ambulansla morga kaldırılırken, sürücü M.T. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaza nedeniyle otoyolda bir süre trafik yoğunluğu yaşandı.

PARTNERAvustralya'da garajını temizlerken çıkanı görünce...Avustralya'da garajını temizlerken çıkanı görünce...
Öldürülüp çöpe atılan köpekler Bodrum’u ayağa kaldırdıÖldürülüp çöpe atılan köpekler Bodrum’u ayağa kaldırdı
Manavgat'ta 3 ayda 3 festivalManavgat'ta 3 ayda 3 festival
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Başakşehir Ispartakule Kaza

En Çok Okunan Haberler

Ebru Şancı'dan şoke eden paylaşım: Tecavüzcüler...

Ebru Şancı'dan şoke eden paylaşım: Tecavüzcüler...

Temmuz ayında hangi emekli ne kadar maaş alacak?

Temmuz ayında hangi emekli ne kadar maaş alacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mal varlığında dikkat çeken detay! İşte borçlu olduğu tek iş adamı...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mal varlığında dikkat çeken detay! İşte borçlu olduğu tek iş adamı...

İngiltere'de belediye çalışanı, genç kadını sürükleyip tecavüz etti!

İngiltere'de belediye çalışanı, genç kadını sürükleyip tecavüz etti!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mal varlığı ne kadar? Resmi Gazete'de yayınlandı, 4 milyon TL'lik ev dikkat çekti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mal varlığı ne kadar? Resmi Gazete'de yayınlandı, 4 milyon TL'lik ev dikkat çekti

Zonguldak'ta iğrenç olay! Öğrencisiyle ilişkisi ortaya çıkan öğretmen...

Zonguldak'ta iğrenç olay! Öğrencisiyle ilişkisi ortaya çıkan öğretmen...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal'dan bedelli askerlik açıklaması

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal'dan bedelli askerlik açıklaması

Konya'da otobüs devrildi: Çok sayıda yaralı var

Konya'da otobüs devrildi: Çok sayıda yaralı var

TEM'de feci kaza: 1 kişi hayatını kaybetti

TEM'de feci kaza: 1 kişi hayatını kaybetti

Kadıköy'de oyuncuya şok saldırı! Canını zor kurtardı

Kadıköy'de oyuncuya şok saldırı! Canını zor kurtardı

Öldürülüp çöpe atılan köpekler Bodrum’u ayağa kaldırdı

Öldürülüp çöpe atılan köpekler Bodrum’u ayağa kaldırdı

Kısa Cuma mesajları 2018: Anlamlı, özel Cuma tebrik mesajları (6 Temmuz)

Kısa Cuma mesajları 2018: Anlamlı, özel Cuma tebrik mesajları (6 Temmuz)

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.