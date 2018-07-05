Otoyolda otomobilin çarptığı kişi öldü

İSTANBUL (AA) - Başakşehir'de yolun karşısına geçmeye çalışan kişi, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, TEM otoyolundan Mahmutbey istikametine giden M.T. yönetimindeki 34 LT 0048 plakalı otomobil, Ispartakule mevkisinde karşıya geçmeye çalışan ismi henüz öğrenilemeyen bir kişiye çarptı.
Çarpmanın etkisiyle refüjde bulunan kanalın içine savrulan kazazede ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede, yaralanan kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi.
Üzerinde kimlik belgesi bulunmayan kişinin cesedi, ambulansla morga kaldırılırken, sürücü M.T. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Kaza nedeniyle otoyolda bir süre trafik yoğunluğu yaşandı.
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