Otoyolda yolcu otobüsü tırla çarpıştı: 2 yaralı

KOCAELİ (AA) - Anadolu Otoyolu Kocaeli kesiminde yolcu otobüsü ile tırın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, otoyolun Ankara istikametinde seyreden Hacı Özçelik idaresindeki 06 DZ 2008 plakalı yolcu otobüsü ile Turgay Kabak yönetimindeki 50 DU 980 plakalı altyapı malzemesi yüklü tır, Korutepe Tüneli girişinde çarpıştı.
Kazada, otobüs sürücüsü Özçelik ve yolculardan Hüseyin Batuhan yaralandı.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştığı yerden çıkarılan Özçelik ile yaralı yolcu, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Ulaşımın kontrollü sağlanması nedeniyle uzun araç kuyruğu oluşan otoyolun Ankara istikameti, kaza yapan otobüsün vinç yardımıyla kaldırılmasının ardından normale döndü.
Bu arada otobüsteki yolcular, olay yerine gelen başka bir araçla yolculuklarına devam etti.
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