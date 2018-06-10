'Oturulamaz raporu' verilen evde oturuyorlar -1

Ontemmuz Mahallesi Faik Ertaman Sokak'ta tek katlı gecekondu evde felçli eşi Hava Yılmaz(53) ve 2 çocuğuyla birlikte yaşayan Mustafa Yılmaz'ın 3 yıl önce meydana gelen heyelan sonrası evi oturulamaz hale geldi. Epilepsi rahatsızlığı ve eşine baktığı için çalışmadığını, 3 ayda bir engelli maaşı aldığını ifade eden Mustafa Yılmaz, heyelanın ardından AFAD ve belediyeden gelen ekiplerin verdiği 'oturulamaz raporu'nun ardından başka bir eve taşındıklarını söyledi. Valiliğin bir süre kirasını ödediğini belirten Mustafa Yılmaz, 1 yıl sonra kira yardımının kesilmesiyle kendi evine geçmek zorunda kaldığını ifade etti. Yetkililerden alınan bilgiye göre Mustafa Yılmaz'a 3 yıl önce olan heyelan nedeniyle kira yardımının yanı sıra 3 bin lira ek maddi yardım yapıldığı öğrenildi.

Mustafa Yılmaz, geçen yıl ikinci bir heyelanla evinin daha da kötü duruma düştüğünü belirterek, "3 yıl önce heyelan meydana geldi ve evimin arkasındaki istinat duvarı çöktü. Zonguldak Belediyesi yetkililerine ve AFAD ekiplerine haber verdim. AFAD ekipleri aynı gün gelip incelemeleri yaparak tutanak tuttu ve evin boşaltılması gerektiğini söyledi. 10 gün boyunca komşular da kalmak zorunda kaldım. Daha sonra kiraya çıkmak zorunda kaldım. Evimin kirasını Valilik ve AFAD ödedi. Ardından evime tekrar geri döndüm. Yaklaşık bir ay sonra yeni bir heyelan yaşandı. Ardından Zonguldak Belediyesi'ne giderek durumu izah ettim. Paramın olmadığını gidecek bir yerimin olmadığını söyledim. Zabıta ekipleri geldi evde can güvenliğiniz olmadığı için evi boşaltmamız gerektiğini söylediler. Bana yardım edecek hiç kimsem yok. Evimin içi de dışı da perişan haldedir. Kış ayında bu evde zaten oturamam. Önce Allah'tan sonra devletten yardım bekliyorum" dedi.

Can güvenliklerini olmadığını ifade eden Mustafa Yılmaz, yetkililerden destek beklediklerini söyledi. Çok zor durumda yaşamaya çalıştıklarını ifade eden Yılmaz, "Geceleri hastalanıyorum, sağlık görevlileri gelip beni hastaneye götürüyorlar. Yaşamamız Allah'a bağlıdır. Hiçbir yardım eli uzatan yok. Yardım bekliyoruz" diye konuştu.

