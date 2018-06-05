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Ovit Tüneli 13 Haziran'da açılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.06.2018 14:50 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı: "İnşallah iç donanımlarının da bitmesi ile Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız, miting için geleceği 13 Haziran'da Ovit Tüneli'nin açılışını gerçekleştirecek"

RİZE (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Rize'yi Erzurum'a bağlayan Ovit Tüneli'ne ilişkin, "İnşallah iç donanımlarının da bitmesi ile Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız, miting için geleceği 13 Haziran'da Ovit Tüneli'nin açılışını gerçekleştirecek." dedi.

Rize'de 24 Haziran seçim çalışmaları kapsamında, Atatürk ve Cumhuriyet caddelerinde esnaf ziyaretinde bulunarak vatandaşlarla sohbet eden Yazıcı, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Yılların konuşulan hayali Ovit Tüneli'nin temeli, 2012 yılında atıldı. Tünel, dünyada yapımı tamamlanan tüneller arasında uzunluk olarak ikinci, Türkiye'de ise ilk sırada yer alıyor." dedi.

Tünelin, kışın ulaşımın aksamaması için tek tüpten hizmet verdiğini, yapımının her yönüyle tamamlandığını kaydeden Yazıcı, şöyle devam etti:

"Geçen yıl sonunda delme işi bittiği için Sayın Başbakanımız ile 'Işık göründü' töreni yapmıştık. İnşallah iç donanımlarının da bitmesi ile Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız, miting için geleceği 13 Haziran'da Ovit Tüneli'nin açılışını gerçekleştirecek. Gururluyuz. Türkiye, Rize, bölge için önemli. Bu sadece 14,5 kilometrelik tünelden ibaret değil. Devam eden güzergahı var. Deniz bağlantısını yapacak yol yapımı devam ediyor."

- "Türkiye'nin birçok yerinde dev projeler var"

Yazıcı, Ovit Tüneli'nin gerdanlığı niteliğinde, İyidere ilçesinde lojistik merkez yapılacağına işaret ederek, "İnşallah yıl sonuna kadar ihalesi bitecek ve yapımına başlanacak. Gururluyuz. Türkiye'nin birçok yerinde dev projeler var. Bitirip peyderpey hizmete açıyoruz." diye konuştu.

Rize-Artvin havaalanının yapımının da devam ettiğine dikkati çeken Yazıcı, "Deniz üzerine Türkiye'de yapılan ikinci havaalanı. İnşallah çok büyük ve işlevsel olacak. İnşaat hızla devam ediyor. Rize, Artvin'in yanında Gürcistan üzerinden de hizmet verecek." ifadesini kullandı.

Yazıcı, Rize şehir hastanesi çalışmasının da şekillendiğini ve deniz üzerine dolgu olarak inşa edileceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Mekansal sorunları dikkate almak suretiyle daha rahat ve seri bir hastaneyi, deniz üzerine inşa etmek suretiyle gerçekleştireceğiz. Deniz üzerine eser yapmak, kanuni düzenlemeye bağlı. Meclis'ten çıkan düzenlemelerde Rize'deki hastane inşaatını da kapsayacak şekilde, kenar çizgisine ilişkin bir istisna getirdik. Kanuni düzenleme yapıldı. Hastane ve sahil düzenlemesini gerçekleştirmiş olacağız."

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı Ovit Tüneli Rize

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