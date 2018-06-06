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Oxfam'den Hudeyde limanı uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.06.2018 18:09 | Son Güncelleme

Uluslararası yardım kuruluşu Oxfam, Yemen'de liman kenti Hudeyde etrafındaki çatışmaların milyonlarca insanın temel ihtiyacınının kesilmesine neden olabileceğini bildirdi

LONDRA (AA) - Uluslararası yardım kuruluşu Oxfam, Yemen’in liman kenti Hudeyde etrafındaki çatışmanın şiddetlenmesi yüzünden milyonlarca kişinin temel ihtiyaç maddelerinin tedarikinin kesilme riskiyle yüz yüze olunduğu uyarısında bulundu.

İngiltere merkezli uluslararası yardım kuruluşu Oxfam’dan yapılan açıklamada, Yemen’in liman kenti Hudeyde etrafında çatışmaların şiddetlendiğine dikkat çekilerek, bunun, zaten açlık tehlikesi ile karşı karşıya olan ülkede milyonlarca insanın temel ihtiyaç maddelerinin tedarikini kesebileceği bildirildi.

Yemen’de çatışmaların şiddetlendiği 2015 mart ayından bu yana 8 milyon 400 bin kişinin bir sonraki öğün ne yiyeceğini bilmediğini vurgulayan Oxfam, ülkede 22 milyon kişinin insani yardıma muhtaç olduğuna işaret etti.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Oxfam’ın Yemen Direktörü Muhsin Siddiquey, “Yemen halihazırda dünyadaki en büyük insani krizi teşkil ediyor ve sürekli açlığa doğru kayıyor.” ifadelerini kullandı.

Siddiquey, Hudeyde’deki çatışmalarla ilgili olarak da “Eğer gıda, yakıt ve ilaç tedarikinde hayati olan bu yol kapanacak olursa, sonuç daha fazla açlık, daha fazla insanın sağlık hizmetinden mahrum kalması ve daha fazla ailenin sevdiklerini toprağa vermesi olacaktır.” değerlendirmesini yaptı.

Siddiquey uluslararası topluma da savaşan taraflar üzerinde, çatışmayı bırakıp barış müzakerelerine dönmeleri için baskı kurması çağrısında bulundu.

- Hudeyde limanı hayati önemde

Yemen’in gıda ihtiyacının yüzde 90’ının ithal edildiğini, bunun da yüzde 70’inin Hudeyde limanından ülkeye girdiğine dikkati çeken Oxfam, limanın Yemen halkının temel ihtiyaç maddeleri için hayati önemi olduğunun altını çizdi.

Yemen’in yakın ihtiyacının yüzde 90’ı ithal ediliyor ve bunun yarısı Hudeyde ve Salif limanlarından ülkeye giriyor. Hudeyde, ülkenin ilaç başta olmak üzere pek çok ihtiyaç maddesinin de giriş noktası konumunda bulunuyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın sürdüğü Yemen'de, meşru yönetime darbe yapan Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Yemen, yaklaşık 3 yıldır, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin desteklediği hükümet güçleri ile Husiler arasındaki şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

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Hudeyde ingiltere Muhsin Siddique Oxfam Yemen

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