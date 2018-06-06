Oxfam'den Hudeyde limanı uyarısı

LONDRA (AA) - Uluslararası yardım kuruluşu Oxfam, Yemen’in liman kenti Hudeyde etrafındaki çatışmanın şiddetlenmesi yüzünden milyonlarca kişinin temel ihtiyaç maddelerinin tedarikinin kesilme riskiyle yüz yüze olunduğu uyarısında bulundu.

İngiltere merkezli uluslararası yardım kuruluşu Oxfam’dan yapılan açıklamada, Yemen’in liman kenti Hudeyde etrafında çatışmaların şiddetlendiğine dikkat çekilerek, bunun, zaten açlık tehlikesi ile karşı karşıya olan ülkede milyonlarca insanın temel ihtiyaç maddelerinin tedarikini kesebileceği bildirildi.

Yemen’de çatışmaların şiddetlendiği 2015 mart ayından bu yana 8 milyon 400 bin kişinin bir sonraki öğün ne yiyeceğini bilmediğini vurgulayan Oxfam, ülkede 22 milyon kişinin insani yardıma muhtaç olduğuna işaret etti.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Oxfam’ın Yemen Direktörü Muhsin Siddiquey, “Yemen halihazırda dünyadaki en büyük insani krizi teşkil ediyor ve sürekli açlığa doğru kayıyor.” ifadelerini kullandı.

Siddiquey, Hudeyde’deki çatışmalarla ilgili olarak da “Eğer gıda, yakıt ve ilaç tedarikinde hayati olan bu yol kapanacak olursa, sonuç daha fazla açlık, daha fazla insanın sağlık hizmetinden mahrum kalması ve daha fazla ailenin sevdiklerini toprağa vermesi olacaktır.” değerlendirmesini yaptı.