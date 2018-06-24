Oy kullanan sahile koştu

Latif SANSÜR/SELÇUK (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Selçuk, Menderes ve Torbalı ilçelerinde oturanlar, oylarını kullandıktan sonra sahillere akın etti.

Selçuk ilçesi Pamucak sahili öğle saatlerinden itibaren son günlerin en kalabalık görüntülerine sahne oldu. Araçlarıyla deniz kenarına kadar gelen vatandaşlar, denizin keyfini çıkardı. Pamucak sahilinde kumsalda şezlonglar, havlusunu serip uzananlar yerine yüzlerce araç sıralanınca ilginç bir görüntü ortaya çıktı.

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