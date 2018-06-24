Oy kullandıktan sonra sahillere akın ettiler

Ege Bölgesi'nin önemli turizm merkezlerinden Kuşadası ve Didim'de, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekilliği seçimi için sandık başına giden vatandaşlar, oy kullandıktan sonra sahillere akın etti.
Kuşadası'nda sabah sandık başına giden vatandaşlar, oy kullandıktan sonra havanın da sıcak olması nedeniyle sahilleri doldurdu.
Bazı vatandaşlar su parklarında vakit geçirirken, bazıları da Sevgi Plajı ve Kadınlar Denizi Plajı'nda yüzmeyi tercih etti.
Didim ilçesinde de vatandaşlar, dünyaca ünlü Altınkum Plajı'nda keyifli vakit geçirdi.
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