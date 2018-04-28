"Oy kullanılacak mekanlar engellilere uygun değil"

Engelliler Konfederasyonu Başkanı Turhan İçli, seçimlerde oy kullanılacak mekanların yüzde 50'sinden fazlasının, engellilerin erişimine uygun olmadığını ifade etti.

İçli, konfederasyon genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'ne YSK'nin hazırlıksız yakalandığını savundu.

Engellilerin seçim yerlerine ve oy sandıklarına erişimi konusu ile görme engellilerin güvenlik ve gizlilik içerisinde tek başlarına oylarını kullanabilmelerinin yıllardır tartışıldığına işaret eden İçli, "YSK tarafından bize verilen söz, '2019 seçimlerine kadar erişimi mümkün olmayan seçim yeri ve oy sandığı olmayacak.' şeklindeydi. Oy kullanılacak mekanların yüzde 50'sinden fazlası, engellilerin erişimine uygun değil." diye konuştu.

İçli, 6 milyon engellinin oy kullanacağını belirterek, yaşadıkları sorunları seçim kurullarıyla görüştüklerini, çözümler üretmeye çalıştıklarını ancak pek çok engellinin, çözüm üretilememesi nedeniyle oy kullanamadığını ifade etti.