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"Oy kullanılacak mekanlar engellilere uygun değil"

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.04.2018 16:03 | Son Güncelleme

Engelliler Konfederasyonu Başkanı İçli: "Oy kullanılacak mekanların yüzde 50'sinden fazlası, engellilerin erişimine uygun değil"

Engelliler Konfederasyonu Başkanı Turhan İçli, seçimlerde oy kullanılacak mekanların yüzde 50'sinden fazlasının, engellilerin erişimine uygun olmadığını ifade etti.

İçli, konfederasyon genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'ne YSK'nin hazırlıksız yakalandığını savundu.

Engellilerin seçim yerlerine ve oy sandıklarına erişimi konusu ile görme engellilerin güvenlik ve gizlilik içerisinde tek başlarına oylarını kullanabilmelerinin yıllardır tartışıldığına işaret eden İçli, "YSK tarafından bize verilen söz, '2019 seçimlerine kadar erişimi mümkün olmayan seçim yeri ve oy sandığı olmayacak.' şeklindeydi. Oy kullanılacak mekanların yüzde 50'sinden fazlası, engellilerin erişimine uygun değil." diye konuştu.

İçli, 6 milyon engellinin oy kullanacağını belirterek, yaşadıkları sorunları seçim kurullarıyla görüştüklerini, çözümler üretmeye çalıştıklarını ancak pek çok engellinin, çözüm üretilememesi nedeniyle oy kullanamadığını ifade etti.

Görme engellilerin refakatçi eşliğinde oy kullandığını, güvenilir bir refakatçi bulamadıklarında sandık kurullarınca bir görevlendirme yapıldığını anlatan İçli, şunları belirtti:

"Görme engelli arkadaşlarımız yakınlarıyla bile oy kullansalar kendi iradesine uygun oy kullanılıp kullanılmadığı konusunda emin olamıyorlar. YSK ile bu konu masaya yatırıldı. Oy şablonlarının denenebileceği konuşuldu. Oy makinesi şeklinde tasarlanmış, başarılı sonuçlar elde edilmiş birtakım cihazlardan söz edildi. Zaman zaman kabartma oy pusulalarından söz edildi. Bunlardan en güvenli olanının seçilmesi konusunda YSK bir çalışma yapıp 2019 seçimlerini böyle bir yöntemle yapmayı vadetmişti, şimdi o da gerçekleşmiş değil. Tek yeni uygulama, ağır derecede engeli olan, evinden çıkamayanlara seçim kurulları oy sandığını götürecekler."

Turhan İçli, engellilerin Mecliste daha çok temsil edilmesi gerektiğini belirterek, engelli adayların partilerce seçilebilir sıralara konulması çağrısında bulundu.

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Engelliler Konfederasyonu Başkanı Turhan İçli

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