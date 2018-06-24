Oy kullanması için babaannesini sandığa kucağında taşıdı

Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ (Şırnak), (DHA)- ŞIRNAK’ın Silopi ilçesinde yaşayan Mustafa Kıran, oy kullanması için 86 yaşındaki babaannesi Kudret Kıran'ı kucağında taşıdı. Silopi ilçesindeki Gazipaşa İlk ve Ortaokulu'ndaki sandıkta oyunu kulanacak olan 86 yaşındaki Kudret Kıran, torunu Mustafa Kıran'ın kucağında okula geldi. Araçla okulun bahçesine kadar getirdiği babaannesi Kudret Kıran'ı kucağına alan Mustafa Kıran, nenesini oyunu kullanacağı sandığa kadar kucağında taşıdı. Mustafa Kıran, kimlik kontrolünden sonra babaannesini kapalı kabine kadar taşıyarak oyunu kullanmasını sağladı. Daha sonra aynı şekilde babaannesini kucağına alarak okul bahçesindeki aracına kadar taşıdı.
Seçim sonuçları saat kaçta açıklanacak? Canlı seçim sonuçları merak ediliyor!
Stephen Hawking'in en büyük korkusu!
Mezarlıkta dehşete düşüren tabela!
Suudi Arabistan'da bir ilk!
Kadın avukat, iki hafta önce aldığı tabancayla intihar etti
İsrail askerlerinin yarıdan fazlası uyuşturucu kullanıyor
İnanılmaz keşif! Gök bilimciler 80 öte gezegen keşfetti
Lefkoşa'da akıl almaz kaza: 2 ölü, 1 yaralı
Bekir Bozdağ'dan Muharrem İnce hakkında tartışma yaratacak sözler
Aysel Tuğluk tanınmayacak halde! Cezaevi fotoğrafları ortaya çıktı
Milli Eğitim Bakanı'ndan binlerce öğrenciye müjde! Devamsızlıktan kalan 9 bin öğrenci bu yıla mahsus mezun edildi
Gözaltına aldığı kadının arabasını arayınca hayatının şokunu yaşadı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum