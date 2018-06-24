İSTANBUL (AA) - Fatih’te, yaşlı, engelli ya da hasta olduğu için Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekilliği Genel seçimlerinde oy kullanmaya gidemeyenlere seyyar sandık hizmeti sunuldu.

YSK tarafından görevlendirilen personel ve polis ekipleri, 8801 numaralı seyyar sandıkla oy kullanamayanların evine gitti.

Görevli personel evinde oy kullanacak seçmenlere nasıl oy kullanacakları hakkında bilgi verdi. Seçmenler, daha sonra oylarını zarfa yerleştirip sandığa attı.

Yürüyecek durumda olmadığı için oyunu evde kullanan 80 yaşındaki Cennet Kızılcık, “Yüksek tansiyon ver kalp rahatsızlığım var. Bu yüzden oy kullanmaya gidemedim. Görevlilere bana bu imkanı sağladıkları için teşekkür ediyorum” dedi.

78 yaşındaki Nadim Aydın da hastalığı nedeniyle oyunu evde kullanmak için YSK’ya başvuruda bulunduğunu ve talebinin kabul edildiğini söyledi.

Oyunu evde kullanan seçmenlerden 75 yaşındaki Hacer Şimşek ise, seyyar sandık hizmetinden dolayı görevlilere duyduğu memnuniyetini ifade etti.

