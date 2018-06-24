HABER

Oy kullanmaya giderken kalp krizi geçirip öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.06.2018 17:02 | Son Güncelleme

Oy kullanmaya giderken kalp krizi geçirip öldü

MANİSA (AA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, oy kullanmak üzere gittiği okulun bahçesinde kalp krizi geçiren kişi hayatını kaybetti.

Ergenekon Mahallesi'ndeki evinden oy kullanmak için Senem Aka Anadolu Lisesine giden Zeynel Kodat (80), okul bahçesinde fenalaştı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Kodat, Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kodat, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

PARTNER'Şimdi hedef üniversite''Şimdi hedef üniversite'
Sandığa uzanarak oyunu kullandıSandığa uzanarak oyunu kullandı
MHP'li Akçay'dan seçimin önemine vurguMHP'li Akçay'dan seçimin önemine vurgu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kalp krizi Manisa okul bahçesi oy kullanma Turgutlu

En Çok Okunan Haberler

Sezen Aksu sandık başında sinirlendi!

Sezen Aksu sandık başında sinirlendi!

Son dakika: Suruç’ta havaya ateş açılarak durdurulan otomobilde 4 çuval oy pusulası ele geçti

Son dakika: Suruç’ta havaya ateş açılarak durdurulan otomobilde 4 çuval oy pusulası ele geçti

Muharrem İnce gazeteciye önce tepki gösterdi, sonra gönlünü aldı

Muharrem İnce gazeteciye önce tepki gösterdi, sonra gönlünü aldı

Oyunu kullanan Kılıçdaroğlu'ndan Doğu ve Güneydoğu'daki 'toplu oy' iddialarıyla ilgili açıklama

Oyunu kullanan Kılıçdaroğlu'ndan Doğu ve Güneydoğu'daki 'toplu oy' iddialarıyla ilgili açıklama

Cem Yılmaz oyunu kullandı esprileri patlattı

Cem Yılmaz oyunu kullandı esprileri patlattı

Şanlıurfa'da neler oluyor? YSK Başkanı'ndan son dakika Suruç açıklaması

Şanlıurfa'da neler oluyor? YSK Başkanı'ndan son dakika Suruç açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
YSK'nın bulunduğu cadde trafiğe kapatıldı! Güvenlik önlemleri arttırıldı

YSK'nın bulunduğu cadde trafiğe kapatıldı! Güvenlik önlemleri arttırıldı

Müşahit nedir? Seçim sandığında müşahit bulunması zorunlu mu?

Müşahit nedir? Seçim sandığında müşahit bulunması zorunlu mu?

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcısı'ndan 'usulsüz oy' açıklaması

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcısı'ndan 'usulsüz oy' açıklaması

Sandık müşahitlerinin kavgası kamerada!

Sandık müşahitlerinin kavgası kamerada!

Turistlerin seçim şaşkınlığı! Bu cevabı alınca gittiler

Turistlerin seçim şaşkınlığı! Bu cevabı alınca gittiler

Seçim sonuçları ne zaman açıklanacak? Sandıklar ne zaman açılacak?

Seçim sonuçları ne zaman açıklanacak? Sandıklar ne zaman açılacak?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.