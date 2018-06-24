Oy kullanmaya giderken kalp krizi geçirip öldü

MANİSA (AA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, oy kullanmak üzere gittiği okulun bahçesinde kalp krizi geçiren kişi hayatını kaybetti.

Ergenekon Mahallesi'ndeki evinden oy kullanmak için Senem Aka Anadolu Lisesine giden Zeynel Kodat (80), okul bahçesinde fenalaştı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Kodat, Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kodat, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

