Oy kullanmaya tekerlekli sandalyeyle geldiler

Ergün AYAZ- Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'de, engelli seçmenler yakınlarının yardımı ile tekerlekli sandalyeleri ile okullara gelerek oylarını kullandı.
Kocaeli'de, Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimleri için vatandaşlar sandık başına gitti. Sara hastalığı nedeniyle yürüme zorluğu çeken Metin Gül (53), oyunu kullanmak üzere İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne geldi. Akrabalarının yardımıyla tekerlekli sandalye ile oyunu kullanacağı okulun zemin katındaki 1082 numaralı sandığa giden Metin Gül, oyunu kullandı. Vatandaşlık görevini yerine getirdiğini ifade eden Metin Gül, yapılan bu seçimin vatana ve millete hayırlı olmasını diledi.
Kartepe ilçesinde ise Burdur'da maden ocağında göçük altında kalması sonucu belden aşağısı felç olan Alattin Cıda (49) ile bacaklarındaki kireçlenme olan Muhammet Avcı (82) tekerlekli sandalyeleri ile 17 Ağustos Ortaokulu'na gelerek oylarını kullandı.
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