HABER

Oy pusulaları askeri helikopterle taşındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.06.2018 07:20 | Son Güncelleme

Diyarbakır ve Siirt'te, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için seçim görevlileri ve oy pusulaları, bazı yerleşim yerlerine askeri helikopterle taşındı

DİYARBAKIR/SİİRT (AA) - Diyarbakır ve Siirt'te, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için kırsal bölgedeki bazı yerleşim yerlerine seçim görevlileri ve oy pusulalarının bulunduğu torbalar askeri helikopterle götürüldü.

Seçim görevlileri ve oy pusulalarının bulunduğu torbalar, Diyarbakır Jandarma Hava Grup Komutanlığından havalanan askeri helikopterle ilçe merkezlerinden alınarak, Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanlığı sorumluluk sahasındaki Lice'nin Üçdamlar, Oyuklu, Tepe ve Kayacık mahalleleri, Hani'nin Topçular, Dicle'nin Yokuşlu ve Kulp'un Bayır ve Aygün mahallelerine taşındı.

- Siirt

Siirt 3. Komando Tugay Komutanlığından havalanan askeri helikopterler, Eruh, Pervari ve Şirvan ilçe merkezlerinden seçim görevlileri ve oy pusulalarının bulunduğu torbaları aldı.

Helikopterler, güvenlik gerekçesiyle seçim görevlilerini ve oy pusulalarını 3 ilçedeki 12 seçim bölgesine götürdü.

Görevlilerin, oy kullanma işlemi sonrası yeniden helikopterle alınıp ilçe merkezlerindeki ilçe seçim kurulu başkanlıklarına bırakılacakları öğrenildi.

PARTNER'Şimdi hedef üniversite''Şimdi hedef üniversite'
Seçimde hava nasıl olacak? Seçimde nasıl oy kullanacağız?Seçimde hava nasıl olacak? Seçimde nasıl oy kullanacağız?
Bartın'da metrekareye 74 kilogram yağmur düştü, yollar sular altında kaldıBartın'da metrekareye 74 kilogram yağmur düştü, yollar sular altında kaldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
helikopter oy pusulası seçim Siirt

En Çok Okunan Haberler

Ceren Hindistan'dan olay poz!

Ceren Hindistan'dan olay poz!

Kadın avukat, iki hafta önce aldığı tabancayla intihar etti

Kadın avukat, iki hafta önce aldığı tabancayla intihar etti

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Muharrem İnce ve Maltepe açıklaması

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Muharrem İnce ve Maltepe açıklaması

5 kadını ormana kaçırıp topluca tecavüz ettiler!

5 kadını ormana kaçırıp topluca tecavüz ettiler!

İnce'nin Maltepe mitingine kaç kişi katıldı? İçişleri Bakanı Soylu'dan 5 milyon iddiasına cevap

İnce'nin Maltepe mitingine kaç kişi katıldı? İçişleri Bakanı Soylu'dan 5 milyon iddiasına cevap

Seçimde hava nasıl olacak? Seçimde nasıl oy kullanacağız?

Seçimde hava nasıl olacak? Seçimde nasıl oy kullanacağız?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Seçimde hava nasıl olacak? Seçimde nasıl oy kullanacağız?

Seçimde hava nasıl olacak? Seçimde nasıl oy kullanacağız?

Almanya'dan dikkat çeken açıklama: 1177 FETÖ'cü iltica için başvurdu!

Almanya'dan dikkat çeken açıklama: 1177 FETÖ'cü iltica için başvurdu!

İzmir'de Muharrem İnce mitingi öncesi Erdoğan'a küfreden 6 kişi tutuklandı!

İzmir'de Muharrem İnce mitingi öncesi Erdoğan'a küfreden 6 kişi tutuklandı!

PKK'nın Kandil'de terk ettiği kontrol noktası böyle görüntülendi!

PKK'nın Kandil'de terk ettiği kontrol noktası böyle görüntülendi!

YSK Başkanı Sadi Güven seçim sonucunu ne zaman açıklamayı planladıklarını söyledi!

YSK Başkanı Sadi Güven seçim sonucunu ne zaman açıklamayı planladıklarını söyledi!

Ağrılı küçük Leyla'dan sonra şimdi de Polatlı'da 8 yaşındaki Eylül kayboldu! TSK ve AFAD seferber oldu

Ağrılı küçük Leyla'dan sonra şimdi de Polatlı'da 8 yaşındaki Eylül kayboldu! TSK ve AFAD seferber oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.