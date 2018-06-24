Oy pusulaları helikopterle taşındı

Van'da kırsal alandaki bazı yerleşim yerlerine seçim görevlileri ve oy pusulaları askeri helikopterle taşındı.
Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde vatandaşların oy kullanması için seçim ve sandık güvenliği kapsamında bazı yerleşim bölgelerine oy pusulaları helikopterle götürüldü.
İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanındaki Çatak ilçesine bağlı bazı mahallelerdeki oy verme işlemi için Van Jandarma Asayiş Filo Komutanlığından havalanan askeri helikopter, Konalga Jandarma Karakolu'ndan seçim görevlileri ve oy pusulalarının bulunduğu torbaları aldı.
Oy pusulaları ve seçim görevlileri, helikopterle kent merkezine yaklaşık 80 kilometre mesafedeki Sırmalı, Dokuzdam ve Beğendik mahallelerine ulaştırıldı.
Oy kullanma işleminin sona ermesinin ardından oy pusulaları ve seçim görevlileri yine helikopterle alınıp ilçe merkezine taşınacak.
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