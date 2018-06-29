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Oy pusulasında Erdoğan'a not yazmıştı! Ne istediği ortaya çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.06.2018 15:12 | Son Güncelleme

24 Haziran cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlerinde oy pusulasına "Cumhurbaşkanım size ulaşmak istiyorum" notunu yazan Meryem Bayrak'a Cumhurbaşkanlığı Külliyesi yetkilileri telefonla ulaştı. Görevliler tarafından ev adresi alınan Bayrak, "Çok mutluyum. En büyük hayalime adım adım kavuşuyorum" ifadesini kullandı.

Konya'da seçimde oy pusulasının üzerine yazdığı "Cumhurbaşkanım size ulaşmak istiyorum" notu ile gündeme gelen Meryem Bayrak'a Cumhurbaşkanlığı Külliyesi yetkilileri telefonla ulaştı. Cumhurbaşkanlığı halkla ilişkiler biriminden aranıp ev adresinin alındığını ve görüşmek isteme nedeninin sorulduğunu belirten Bayrak "Çok mutluyum. En büyük hayalime adım adım kavuşuyorum" dedi.

Habertürk'ten Zafer Samancı'nın haberine göre, K Bayrak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan isteğini ise şu sözlerle anlatı:

"Esnaf olan eşim 2012 yılında 37 yaşında kanserden vefat etti. Vefatının 5. ayından itibaren eşimin borçları ile ilgili icralar gelmeye başladı. Eşimin ticari borçlarını bilmediğim için reddi miras yapmadım. Sonrasında da reddi miras süresi geçtiği için tüm borç bana kaldı. Şu an tahminen faizi ile birlikte 1 milyon liraya yakın eşimden kalan borç var. Cumhurbaşkanımızdan reddi miras süresi ile ilgili bir kanun çıkarılmasını talep edeceğim. Amacım asla para istemek değil. Bu kanun maddesi yüzünden mağdur olmuş binlerce insan var."

11 yaşındaki oğluna çalışıp bakacağını ve kimseden maddi beklentisi olmadığını ifade eden Bayrak "Sosyal medyada halimi bilmeden beni suçlayanları asla affetmeyeceğim. Onlarla hem yargı hem ilahi adalette hesaplaşacağız" diye konuştu.

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
TAAA Fİİİ TARİHİNDE TANIDIĞIM DEĞERLİ BİR GENEL MÜDÜR ABİ VARDI, DERDİKİ; ÇİFTÇİNİN DERDİ HİÇ BİTMEZ, SAĞANI BAŞLAR MISIRI BİTER, SARIMSAĞI BAŞLAR KABAĞI BİTER, KARPUZU BALŞAR KAVUNU BİTER, EKİNİ BAŞALR BUĞDAYI BİTER.VELHASIL ÇÖZ ÇÖZ BİTMEZ BU SORUNLARI DERDİ, ŞİMDİDE SEÇMENİNLERİN DERDİ VAR BÖYLE. SAYIN CUMHURBAŞKANI ÇOK SABIRLI İMİŞ, BİNLERCE SEÇMENİN BİNLERCE SORUNU VAR,ÇÖZ ÇÖZ BİTMEZ BİTMİYOR. BAKINIZ DEVLET İŞİNİ SAĞLAM YAPMALI VATANDAŞIN MADUR OLACAĞI KAPILARI AÇTIRMAMALI KESİNLİKLE.SİSTEMİ SAĞLAMLAŞTIRMALIDIR NOKTA.
Seçim kanununa göre o oy geçersiz sayılır ve telefon gibi notlar kenara yazılmaz.Ama kanunu dinleyen kim?
beynim yandı
Alırken harcaken iyide öderken mi zor. karşı taraf ne yapsın. Ye iç adam ölünce reddi miras. ohh olmaz arkadaş olmaz. Hak var hukuk var. Ayağını yorganına göre uzat diyorlar. dibini görmediğin kuyuya girme diyorlar. boşamı diyorlar. sonra vay ben ölem.
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