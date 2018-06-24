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Oy verme işlemi sona erdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.06.2018 17:05 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde oy verme işlemi tamamlandı - Saat 17.00'ye geldiği halde, sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler, başkan tarafından sayıldıktan sonra sıra ile oylarını kullanacak - Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenler için 7 Haziran'da başlayan gümrük kapılarında oy verme işlemi de sona erdi

Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde oy verme işlemi sona erdi.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararına göre, Türkiye'de saat 08.00'de başlayan oy verme işlemi 17.00'de tamamlandı.

Seçmenler, Türkiye genelinde kurulan 180 bin 65 sandıkta oylarını kullandı.

Oy verme saati sona erdiği halde sandık başında oylarını kullanmak üzere bekleyen seçmenler varsa sandık kurulu başkanı bu kişileri saydıktan sonra sırayla oylarını kullanmalarına izin verecek.

Bu arada, yurt dışındaki seçmenler için 7 Haziran'da başlayan gümrük kapılarında oy verme işlemi de tamamlandı.

Yurtdışında 60 ülke ve 123 temsilcilikte kullanılan ve Türkiye'ye getirilen oylar da aynı anda sayılacak. ATO Congresium'da oluşturulan güvenlikli ortamda saklanan bu oyların sayımına aynı anda başlanacak.

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24 haziran seçimi oy verme işlemi sona erdi YSK

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