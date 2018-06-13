İSTANBUL (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya, hangi partiye oy verirse versin vatandaşların sandığa gitmesini isteyerek, "Bayram ve yaz tatiline gidenler, yaylaya çıkanlar lütfen oy vermeden tatile gitmeyin. Devletimize, milletimize sahip çıkmanın yolu sandığa gitmektir." dedi.
AK Parti Maltepe İlçe Teşkilatı'nın Orhangazi Parkı'nda düzenlediği "Büyük Maltepe İftarı"nda konuşan Kaya, 24 Haziran seçimlerinin önemine değinerek, Türkiye'nin bu seçimle birlikte yeni bir sisteme geçeceğini söyledi.
Seçimlerde de kazananın Türkiye olmasını dileyen Kaya, "İnanıyorum ki 24 Haziran seçimleri aynı zamanda Maltepe'nin Mart 2019 yerel seçimleri için bir ön seçimidir. Maltepe'nin AK gönüllüleri, AK kadınları, AK gençleri de buna hazırdır." diye konuştu.
Kaya, Türkiye'nin terörle mücadele önemli bir kavşak noktasına geldiğini ifade ederek, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Bu ülkenin coğrafi sınırları içerisinde 40 yıldır PKK, DHKP/C, DEAŞ, FETÖ ve diğer terör unsurlarıyla mücadele ettik. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı ile sınırlarımızın dışındaki terör unsurlarını temizledik. Şimdi şanlı ordumuz, terörün kalbi olan Kandil'e ilerliyor. İnanıyorum ki terörü oradan da arındıracağız. Dün güneydoğuda hayatı adeta cehenneme çeviren, çukurları, hendekleri açanlarla ve onlara belediye araçlarıyla destek verenlere karşı nasıl gereğini yaptıysak bugün de terör yaratanlara karşı aynı karşılığı vereceğiz. Sabır ve gayretimizle Maltepe'de de güzel işler yapacağımıza inanıyorum."
24 Haziran seçimleri üzerinde duran Kaya, partililerden ve vatandaşlardan Türkiye'nin istikrar ve güven ortamının devamı için mücadele etmelerini istedi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya, güçlü bir Türkiye için herkesin sandığa gitmesi gerektiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:
"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve onun yol arkadaşlarına destek vermek hepimizin görevidir. Bu ülke merhum Menderes döneminde büyüme ve istikrar yakaladı. 1980-1990 arasında rahmetli Özal ve 2002'den bugüne de Tayyip Erdoğan'la önemli kazanımlar ve hizmetler elde etti. Bolu Dağı'nda 3 kilometrelik tüneli 15 yılda geçemeyen Türkiye'den neredeyse 2 yılda 14 kilometrelik Ovit Dağı Tüneli'ni hizmete açan bir aşamaya geldik. Türkiye ekonomide yaklaşık 3,5 kat büyüdü. Şimdi daha büyük hedeflerimiz, daha büyük hayallerimiz var."
Eğitim, sağlık, ulaşım, altyapı gibi alanlarda AK Parti hükümetlerinin bugüne kadar yaptığı çalışmalara değinen Kaya, yapılan hizmetleri taçlandırmak için 24 Haziran seçimlerinin büyük önem arz ettiğini kaydetti.
Güçlü bir Meclis, güçlü bir yönetim için vatandaşlardan destek isteyen Kaya, "Hangi partiye oy verirseniz verin, mutlaka sandığa gidin. Bayram ve yaz tatiline gidenler, yaylaya çıkanlar lütfen oy vermeden gitmeyin. Devletimize, milletimize sahip çıkmanın yolu sandığa gitmektir. Önce Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan'a, sonra da AK Parti'nin altına mührü basacağız. Akşam yeni Türkiye'nin başkanını seçmenin onurunu yaşayarak tatile çıkacağız." ifadelerini kullandı.
İftar programına AK Parti milletvekili Hulusi Şentürk, milletvekili adayları, AK Parti Maltepe İlçe Başkanı Mehmet Erikçi, partililer ve vatandaşlar katıldı.
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