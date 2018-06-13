İSTANBUL (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya, hangi partiye oy verirse versin vatandaşların sandığa gitmesini isteyerek, "Bayram ve yaz tatiline gidenler, yaylaya çıkanlar lütfen oy vermeden tatile gitmeyin. Devletimize, milletimize sahip çıkmanın yolu sandığa gitmektir." dedi.

AK Parti Maltepe İlçe Teşkilatı'nın Orhangazi Parkı'nda düzenlediği "Büyük Maltepe İftarı"nda konuşan Kaya, 24 Haziran seçimlerinin önemine değinerek, Türkiye'nin bu seçimle birlikte yeni bir sisteme geçeceğini söyledi.

Seçimlerde de kazananın Türkiye olmasını dileyen Kaya, "İnanıyorum ki 24 Haziran seçimleri aynı zamanda Maltepe'nin Mart 2019 yerel seçimleri için bir ön seçimidir. Maltepe'nin AK gönüllüleri, AK kadınları, AK gençleri de buna hazırdır." diye konuştu.

Kaya, Türkiye'nin terörle mücadele önemli bir kavşak noktasına geldiğini ifade ederek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu ülkenin coğrafi sınırları içerisinde 40 yıldır PKK, DHKP/C, DEAŞ, FETÖ ve diğer terör unsurlarıyla mücadele ettik. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı ile sınırlarımızın dışındaki terör unsurlarını temizledik. Şimdi şanlı ordumuz, terörün kalbi olan Kandil'e ilerliyor. İnanıyorum ki terörü oradan da arındıracağız. Dün güneydoğuda hayatı adeta cehenneme çeviren, çukurları, hendekleri açanlarla ve onlara belediye araçlarıyla destek verenlere karşı nasıl gereğini yaptıysak bugün de terör yaratanlara karşı aynı karşılığı vereceğiz. Sabır ve gayretimizle Maltepe'de de güzel işler yapacağımıza inanıyorum."