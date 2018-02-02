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OYAK Maden Metalürji Grubu'ndan 2017'de yüksek performans

GÜNCEL HABERLERİ | 02.02.2018 19:15 | Son Güncelleme

- OYAK Maden Metalürji Grubu'nun satış gelirleri 2017 yılında bir önceki yıla kıyasla yüzde 33 artarak 5,1 milyar dolar oldu - OYAK Maden Metalürji Grubu'nda Ocak 2017'den bu yana Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdüren Ömer Baktır, görevini OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem'e devretti

İSTANBUL (AA) - OYAK Maden Metalürji Grubu'nun satış gelirleri 2017 yılında bir önceki yıla kıyasla yüzde 33 artarak 5,1 milyar dolar oldu.

Entegre çelik üreticisi OYAK Maden Metalürji Grubu, 2017 yılı finansal sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, Grubun 2017 yılı kapasite kullanım oranı, yüzde 72 olan dünya ortalamasının üzerinde yüzde 97 olarak gerçekleşti. Yüksek kapasite kullanımının yanı sıra üretim aşamalarındaki verimliliğin artırılması da finansal başarıda etkili oldu.

Grubun satışları 2017 yılında 8,96 milyon ton seviyesinde gerçekleşti ve satış gelirleri bir önceki yıla kıyasla yüzde 33 artış ile 5,1 milyar dolar, FAVÖK'ü ise yüzde 67 artışla 1,5 milyar dolar oldu.

İhracatını da bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 10 artıran Grup, Güney Amerika'dan Orta Doğu ve Kuzey Afrika'ya uzanan geniş bir coğrafyada toplam 45 ülkeye 1,2 milyon ton ihracat gerçekleştirdi.

Öte yandan, OYAK Maden Metalürji Grubu'nda Ocak 2017'den bu yana Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdüren Ömer Baktır, görevini OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem'e devretti.

(AA)

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