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ÖYK'den 2 şeker fabrikasının satışına onay

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.06.2018 09:32 | Son Güncelleme

ÖYK'den 2 şeker fabrikasının satışına onay

Özelleştirme Yüksek Kurulunca (ÖYK), Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ'ye (Türkşeker) ait Erzincan ve Erzurum şeker fabrikalarının satışına onay verildi.

ÖYK'nin konuya ilişkin kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Türkşeker'e ait Erzincan ve Erzurum şeker fabrikalarının birlikte olmak üzere özelleştirme ihalesinde 287 milyon lira bedelle en yüksek teklifi veren Albayrak Turizm Seyahat İnşaat Ticaret AŞ'ye satışı onaylandı.

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Anahtar Kelimeler:
Özelleştirme Yüksek Kurulu Şeker Fabrikası

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