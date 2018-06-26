İttifak yapan siyasi partilerin aldıkları geçerli oyların toplamının yüzde 10'u geçmesi halinde, bu siyasi partilerin her biri barajı geçmiş sayıldı. Seçim ittifakı yapılması halinde, yüzde 10'luk barajın hesaplanmasında ittifak yapan siyasi partilerin aldıkları geçerli oyların toplamı esas alındı, bu siyasi partiler için ayrıca baraj hesaplaması yapılmadı.

Seçimde kullanılan oy pusulaları da ittifaklara göre düzenlendi. İttifak yapan partiler, oy pusulasında ittifak unvanları altında yan yana yer aldı.

Seçim yasasında yapılan değişiklikle bu seçimde partilerin ittifak yapmasının yolu açıldı. Yasa değişikliği kapsamında AK Parti ve MHP "Cumhur İttifakı"nı, CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti (DP) de "Millet İttifakı"nı oluşturarak YSK'ye bildirdi.

24 Haziran'da yapılan 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde, Türk siyasi tarihinde ilk kez siyasi partiler ittifak yaparak halkın oyunu istedi.

AYLİN SIRIKLI DAL- FERDİ TÜRKTEN - Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), 24 Haziran Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin kesin olmayan sonuçlarına göre seçmenin yüzde 0,91'i Cumhur İttifakı'na, yüzde 0,24'ü Millet İttifakı'na oy verdi.

Seçmenlerin verdikleri oyun ittifakın ortak oyu sayılması için yalnız ittifak alanı içerisine "EVET" veya "TERCİH" mührünün basılması gerekiyordu. Bu şekilde yalnız ittifak alanı içerisine "EVET" veya "TERCİH" mührünün basıldığı oy pusulaları sayım döküm cetvelinde ittifakın ortak oyları sütununa işaretlendi.

-Sonuçlar

YSK'nin, 24 Haziran Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin kesin olmayan sonuçlarına göre, yurt içi ve yurt dışında toplam, AK Parti ve MHP'nin kurduğu Cumhur İttifakı'nın ortak oyu 455 bin 529, oranı yüzde 0,91 oldu.

CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi'nin oluşturduğu Millet İttifakı'nın ortak oyu 118 bin 954 olarak gerçekleşti ve oranı 0.24 oldu. Buna göre, ittifaklara oyların yüzde 1,15'i "ortak oy" olarak gitti.

Yurt içindeki seçmenlerin 442 bin 785'i yalnızca Cumhur İttifakı'na oy verdi. Bu oylar Cumhur İttifakı'nın ortak oyu sayıldı. Millet İttifakı'nın yurt içindeki ortak oyu ise 116 bin 998 oldu.

Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerden ülkelerde kurulan sandıklarda oy kullanan 10 bin 854'ü, gümrüklerde ise bin 889'u Cumhur İttifakı'nın ortak oyuna mühür bastı. Cumhur İttifakı'nın yurt dışındaki toplam ortak oyu 12 bin 743 oldu.