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Oylarını atıp, sahile koştular

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.06.2018 17:04 | Son Güncelleme

MERSİN’in Erdemli ilçesinde, seçim için oy verme işlemini tamamlayan vatandaşlar havaların sıcak olması ile sahile akın etti.

Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ (Mersin), (DHA)- MERSİN’in Erdemli ilçesinde, seçim için oy verme işlemini tamamlayan vatandaşlar havaların sıcak olması ile sahile akın etti. Erdemli'nin tarihi ve turistik Kızkalesi Mahallesi, vatandaşların akınına uğradı. Oyunu kullananlar sahile akın ederken, serin suların tadını çıkarttı. Akdeniz’in mavi suları ve altın sarı kumsalında tatilin keyfini çıkarttığını belirten Beyza Taş (38), "Sabahleyin oyumuzu kullandık ardından denize girmek için Kızkalesi'ne geldik. Hava ve deniz çok güzel bunun tadını çıkartmak istedik" dedi. Bu arada bölgedeki diğer tatil beldeleri Ayaş ve Kocahasanlı sahilleri de tatilcilerle doldu. 'EN GENÇ ADAY DA OYUNU KULLANDI' Öte yandan, AK Partiden 12’nci sıra milletvekili adayı 18 yaşındaki Rabia Nur Şenlik’de Merkez Mahallesi’ndeki Akdeniz Ortaokulu’ndaki 1228 numaralı sandıktan oyunu kullandı. Yaşı nedeni ile seçmenlerden büyük ilgi gören Şenlik, seçimin vatanda millete hayırlı olması temennisinde bulundu. Vatandaşların yoğun katılım gösterdiği oy verme işlemine Erdemli’nin en kısa boylu aile olan 1 metre boyları ile Ali ve Asiye Nacakoğlu çifti de katıldı. Kız Anadolu Lisesi’ndeki 1190 numaralı sandıkta oy kullanan Ali Nacakoğlu ve Asiye Nacakoğlu eşi oy kullanmaya kızları Aysun Medisa Nacakoğlu ile birlikte geldi. Çevrelerinde büyük ilgi gören Nacakoğlu çifti oylarının vatana ve millete hayırlı olması dileğinde bulundu.

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