Oylarını hayvan haklarını savunacak adaylara verecekler

Mithat ÜNAL/ANAMUR (Mersin), (DHA)- MERSİN’in Anamur ilçesinde Hayvanları Koruma Derneği üyeleri, 24 Haziran seçimlerinde oylarını hayvan haklarını savunacaklarına söz veren aday ve partilere vereceklerini açıkladı.

Hayvanseverler, Anamur Hayvan Hakları Koruma Derneği’nde bir araya geldi. Burada, açıklama yapan hayvan hakları savunucusu Füsun Bayraktaroğlu, Türkiye’de hayvana yapılan vahşet, işkence, tecavüz ve her türlü kötü muameleye karşı mücadele ettiklerini belirtti. Bayraktaroğlu, "Mücadelemizin bir parçası olarak, doğayı ve hayvanların yaşam hakkını tanımayan tecavüz, şiddet ve işkenceyi kınamayan siyasilere oy yok kampanyasını başlatmış bulunuyoruz. Hayvana tecavüz ve vahşetin son örneği, Konya’da yavru bir köpeğe tecavüz edip, organlarını parçalayan ve bu görüntüleri sosyal medyada paylaşan şahıs, 671 TL idari para cezasına çarptırılmıştır. Bu sonuç, milyonlarca insanın tepkisine neden olmuş, toplumda infial yaratmıştır. Bir çocuğa tecavüz etmekle, bir hayvana tecavüz etmek aynı çarpık zihniyetin ve patolojinin sonucudur. İnancımız budur. Bu nedenle, hayvanları koruma kanununun resmi ve sivil ayrımı yapılmadan TCK kapsamına alınmasını, bu çağrılara sessiz kalan siyasi partilere ve adaylarına oy yok diyoruz" dedi.

Oylarını, doğa ve hayvan haklarını savunacağına söz veren aday ve partilere vereceklerini ifade eden Bayraktaroğlu, "Oylarımız, hayvana şiddet ve tecavüzün TCK kapsamına alınması için çalışma başlatan ve çalışmalarına seçim sonrasında da devam edeceğine söz veren, aday ve partilere olacaktır" diye konuştu.

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