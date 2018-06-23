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Öyle bir şey yaparken yakalandı ki!

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.06.2018 13:46 | Son Güncelleme

Adana'da daha önce sahte altın sattığı kuyumcu dükkanında ikinci kez aynı yöntemle satış yapmaya çalışan Ayşegül O., (32) işyeri sahibinin dikkati üzerine kaçmaya çalışırken yakalandı.

Öyle bir şey yaparken yakalandı ki!

Merkez Seyhan ilçesinde Erkan Acar'a ait kuyumcu dükkanına gelen Ayşegül O., geçtiğimiz 5 Mayıs'ta yanında getirdiği orijinaliyle aynı ağırlığa sahip sahte küpeyi satıp kaçtı. Acar, satıştan sonra tekrar kontrol ettiği küpenin sahte olduğunu anlayınca polise başvurdu. Güvenlik kamerası görüntülerini alan polis Ayşegül O.'yu aramaya başladı.

YAKALANDI

Acar'a ait kuyumcu dükkanına dün akşam saatlerinde ikinci kez gelen Ayşegül O., yanında getirdiği altın görünümlü zinciri satmaya çalıştı. Bu sırada daha önce kendisini dolandıran Ayşegül O. olduğunu anlayan Acar, kardeşini dükkanın kapısında bekletti. Ayşegül O.'ya daha önce kendisine altın satıp satmadığını sorması üzerine, panik yaşandı. Kuyumcu dükkanından kaçmaya çalışan Ayşegül A., yakalandı.

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'POLİS' DİYE BAĞIRDI

Çevredekilerin meraklı bakışları arasında 'Polis' diye bağıran Ayşegül O.'ya kuyumcunun sahte altın satmaya çalıştığını söylemesi üzerine hiç kimse destek olmadı. İhbar üzerine kuyumcu dükkanının olduğu bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Dükkan sahibi Acar'ın şikayetçi olması üzerine Ayşegül O., gözaltına alınıp karakola götürüldü.

Kuyumcu dükkanı sahibi, aynı kadının daha önce de dükkanına gelip sahte altın sattığını, polis tarafından aranırken kendisinin yakaladığını belirtti. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Ayşegül O., adliyeye sevk edildi.

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Anahtar Kelimeler:
hırsızlık adana sahte altın

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
bir insan bu kadar gerizekalı olur..ulan bir keklediğin dükkanı bi daha kekleyebilirmisin..herzaman kedi pilav yemez diye bir söz var:))
BİRSIÇRAR ÇEKİRGE İKİSIÇRAR ÇEKİRGE
kadınlığının arkasına saklanmaya çalışmış hemen mağdur edebiyatı yaparak. ama yememiş. hırsız evliya bile olsa hırsızdır.
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