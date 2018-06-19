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Oynadığı tabanca ateş alan 4 yaşındaki çocuk ağır yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.06.2018 17:03 | Son Güncelleme

Oynadığı tabanca ateş alan 4 yaşındaki çocuk ağır yaralandı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde, oynadığı tabanca ateş alan 4 yaşındaki kız çocuğu ağır yaralandı.

İddiaya göre, Sümeyye Derya D, Yamanlı Mahallesi'ndeki evlerinde annesinin çantasında bulunan babasına ait ruhsatlı tabancayla oynamaya başladı.

Tabancadan çıkan kurşunun başına isabet ettiği küçük çocuk, ağır yaralandı.

Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırılan küçük kız, yapılan ilk müdahalenin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

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Çarşamba küçük çocuk silahla oynama

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