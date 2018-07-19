Oynadığı tüfek ateş alan çocuk hayatını kaybetti

GİRESUN (AA) - Giresun'un Çamoluk ilçesinde, oynadığı tüfeğin ateş alması sonucu vurulan çocuk hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, ilçenin Çatalyaka köyü Akpınar Yaylası'nda hayvan otlatan Murat Kaan Safi (12), tek kırma ruhsatsız av tüfeğiyle oynadığı sırada silah ateş aldı.
Başından yaralanan Safi, kaldırıldığı Alucra Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından ambulans helikopterle Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesine sevk edildi.
Safi, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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