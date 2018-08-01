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Oynadığı tüfek ateş alan çocuk hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.08.2018 22:29 | Son Güncelleme

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde, oynadıkları tüfek ateş alan akraba 2 çocuktan 1'i yaşamını yitirdi

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, oynadıkları pompalı tüfeğin ateş alması sonucu bir çocuk hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Bünyan ilçesi Kahveci Mahallesi'ne Ankara'dan yakınlarını ziyarete gelen 15 yaşındaki O.D. ile 12 yaşındaki akrabası İ.K'nin oynadığı pompalı tüfek ateş aldı. Bu sırada kasığından vurulan O.D. ağır yaralandı.

Olay yerinde gelen sağlık ekipleri O.D'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Kahveci Mahallesi

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