Oynadığı tüfek ateş alan çocuk hayatını kaybetti

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, oynadıkları pompalı tüfeğin ateş alması sonucu bir çocuk hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Bünyan ilçesi Kahveci Mahallesi'ne Ankara'dan yakınlarını ziyarete gelen 15 yaşındaki O.D. ile 12 yaşındaki akrabası İ.K'nin oynadığı pompalı tüfek ateş aldı. Bu sırada kasığından vurulan O.D. ağır yaralandı.

Olay yerinde gelen sağlık ekipleri O.D'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

