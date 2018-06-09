AFYONKARAHİSAR (AA) - Maliye Bakanı Naci Ağbal, "Bugün ülkemiz üzerinde oynanmak istenen bütün oyunları defettik, defetmeye de devam edeceğiz. Sizler bizim yanımızda olduğunuz sürece, bize destek olduğunuz sürece biz her gün, her gece, gece gündüz, yılmadan, usanmadan, yorulmadan sizlere hizmet edeceğiz." dedi.

Ağbal, Afyonkarahisar Belediyesi'nce Sultandağı ilçesinde düzenlenen iftar programına katıldı.

Burada bir konuşma yapan Bakan Ağbal, vatandaşların Kadir Gecesi'ni kutladı.

Ramazan ayı ve bayramın birlik ve beraberliğin pekişmesine vesile olması dileğinde bulunan Ağbal, "Allah'a şükürler olsun bugün ülkemiz üzerinde oynanmak istenen bütün oyunları defettik, defetmeye de devam edeceğiz. Sizler bizim yanımızda olduğunuz sürece, bize destek olduğunuz sürece biz her gün, her gece, gece gündüz, yılmadan, usanmadan, yorulmadan sizlere hizmet edeceğiz." diye konuştu.

"Sınır boylarında nöbet tutan, ülkemizin güvenliği için, esenliği için göğsünü siper eden kahraman ordumuzdan ve Mehmetçik'imizden Allah razı olsun." ifadesini kullanan Bakan Ağbal, sözlerine şöyle devam etti: