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ÖYP önergesi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.05.2018 00:40 | Son Güncelleme

Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı kapsamında, doktora veya sanatta yeterlilik eğitimini tamamlayanlar ile lisansüstü eğitimine devam eden araştırma görevlilerinin atamalarının yapılmasına ilişkin önerge TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

ÖYP önergesi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi

Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı kapsamında, devlet yükseköğretim kurumlarının öğretim elemanı kadrolarında bulunmayan, ancak doktora veya sanatta yeterlilik eğitimini tamamlayanlar ile aynı kapsamda lisansüstü eğitimine devam eden araştırma görevlilerinin atamalarının yapılmasına ilişkin önerge TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

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