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Oyun CD'si ve kalem pil çalan çift güven timlerine yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.06.2018 13:59 | Son Güncelleme

Bursa'da alışveriş merkezlerindeki kitap ve teknoloji mağazalarından oyun CD'si ile kalem pil hırsızlığı yapan karı koca, tesadüfen mağazada bulunan ve olaya tanık olan güven timlerince gözaltına alındı - Hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı

Bursa'da farklı tarihlerde alışveriş merkezlerindeki kitap ve teknoloji mağazalarından oyun CD'si ve kalem pil çalan karı koca, güven timlerine yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Kent Meydanı'nda bulunan bir alışveriş merkezindeki kitap mağazasına giren A.K. (29) ve M.K. (23), alarm cihazlarını zorlayarak söktükleri oyun CD'leri ve kalem pilleri ellerindeki poşetlere ve giysilerine gizledi.

Bu sırada mağazada bulunan güven timlerinin dikkati sayesinde yakalanan karı kocanın, kentteki çeşitli mağazalardan aynı yöntemle oyun CD'leri ve konsol çaldıkları da tespit edildi.

Çiftin farklı mağazalardan değişik tarihlerdeki hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen karı koca çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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Bursa güvenlik timi kalem pil karı koca hırsızlık Oyun CD'si

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