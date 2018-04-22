Oyun köyü cıvıl cıvıl

Safranbolu Belediyesi tarafından yeniden düzenlenen Perşembe Pazarı çocukların ilgi odağı oldu.
23 Nisan ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebeti ile Perşembe Pazarına kurulan Oyun Köyü 21 Nisan 2018 Cumartesi gününden itibaren çocukların ilgi alanı oldu. Her yıl kurulan Oyun Köyünde Safranbolulu çocuklar palyaçolar eşliğinde gönüllerince eğlenirken, hem çeşitli oyunlarla hem de Pazar yerine kurulan şişme oyun alanları, zıp zıp, boğa gibi eğlencelerle hoşça vakit geçiriyorlar. Yine 23 Nisan etkinlikleri kapsamında Ankara Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü bünyesinde Ankara Etimesgut Kaymakamlığı tarafından gönderilen çocuklar da Safranbolu’da misafir oldular.
Gün boyunca eğlenen çocukların mutluluğu gözlerinden okunurken, Safranbolu Belediye yetkilileri ilçeye bu yıl Kardeş şehirlerden ve ülkenin çeşitli illerinden çok sayıda çocuğu konuk ettiklerini kaydetti.
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