Oyun yazarı Orhan Asena, yerli oyunlarla anılacak

Devlet Tiyatroları (DT) Genel Müdürlüğünce Diyarbakırlı oyun yazarı Orhan Asena'nın anısına düzenlenen "Orhan Asena Yerli Oyunlar Tiyatro Festivali" bu yıl 15'inci kez tiyatroseverler için perde açacak.
DT Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Orhan Asena adına düzenlenen festival, 3-29 Nisan tarihlerinde Diyarbakır'da gerçekleştirilecek.
Ev sahipliğini Diyarbakır Devlet Tiyatrosunun yaptığı etkinlik, Ankara Devlet Tiyatrosunun sahneye uyarladığı Özlem Lale'nin yazdığı, İlham Yazar'ın yönettiği "Radyo-yu Hümayun" oyunu ile perdelerini açacak.
DT, festivalde 9 farklı oyunla 37 temsil verecek. Festivalde ayrıca kukla, gölge oyunu, dans tiyatrosu, müzikal gibi farklı tekniklerin kullanıldığı çocuk oyunları, atölye çalışmaları gibi etkinlikler de gerçekleştirilecek.
- Diyarbakırlı çocuklar tiyatroya doyacak
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını da kapsayan festivalde bu yıl çok sayıda çocuk oyunu da minik tiyatroseverlerle buluşacak.
Van, Diyarbakır ve İzmir Devlet Tiyatrosu tarafından sergilenecek çocuk oyunlarının yanı sıra festival kapsamında gerçekleştirilecek atölye çalışmaları ve uçurtma şenlikleri düzenlenecek.
Bu yıl yaklaşık bin çocukla uçurtma şenliği düzenlemeyi planlayan Diyarbakır Devlet Tiyatrosu, sergileyeceği çocuk oyunlarıyla 60 bin çocuğa ulaşmayı hedefliyor.
Festival programı çerçevesinde 3, 4 ve 5 Nisan'da Ankara Devlet Tiyatrosu yapımı "Radyo-yu Hümayun",
6, 7 ve 8 Nisan'da Ankara Devlet Tiyatrosu yapımı "Gayri Resmi Hürrem",
9, 10 ve 11 Nisan'da Erzurum Devlet Tiyatrosu yapımı "Sersem Kocanın Kurnaz Karısı",
12- 13 ve 14 Nisan'da İstanbul Devlet Tiyatrosu yapımı "Düdüklüde Kıymalı Bamya",
16, 17 ve 18 Nisan'da Antalya Devlet Tiyatrosu yapımı "İbiş'in Rüyası",
19, 20 ve 21 Nisan'da Van Devlet Tiyatrosu yapımı "Fay Hattı",
22, 23 ve 24 Nisan'da Van Devlet Tiyatrosu yapımı çocuk oyunu "Zambak Limanı",
25 ve 26 Nisan'da Diyarbakır Devlet Tiyatrosu yapımı çocuk oyunu "Deniz Kızı ve Sevimli Korsanlar",
27, 28 ve 29 Nisan'da İzmir Devlet Tiyatrosu yapımı çocuk oyunu "Kuzu Maydanoz'un Maceraları" Cahit Sıtkı Tarancı Kültür Merkezi Orhan Asena Sahnesinde tiyatroseverlerin beğenisine sunulacak.
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