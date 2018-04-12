Oyuncak kumbaraları 3 noktaya yerleştirildi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, yetişkinlerde dayanışma ve yardımlaşma çocuklarda, ise sorumluluk duygularını geliştirme amacıyla bir ilki gerçekleştirerek Oyuncak Kütüphanesi oluşturmak için, kentin 3 farklı noktasında yer alan AVM’lere oyuncak kumbarası yerleştirdi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, yetişkinlerde dayanışma ve yardımlaşma, çocuklarda ise sorumluluk duygularını geliştirme amacıyla bir ilki gerçekleştirerek Oyuncak Kütüphanesi için ilk adımı attı. Sosyal sorumluluk projesi kapsamında farklı semtlerde bulunan 3 büyük AVM’ye oyuncak kumbarası yerleştirildi. İlk etapta Ceylanlar, Forum ve N-city AVM’lerine oyuncak kumbarası bırakıldı. 3 farklı AVM’ye bırakılan oyuncak kumbaraları 3 ay boyunca kurulu kalacak ve daha sonra değerlendirme yapılarak bağışların artırılması için oyuncak kumbaralarının yerleri değiştirilecek.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Çocuk Şube Müdürlüğü, tarafından yürütülen çalışmada AVM’lere bırakılan oyuncak kumbarasına isteyen vatandaşlar, evinde yıpranmamış şekilde bulunan ve kullanmadığı oyuncakları kumbaralara bırakabilecek. Ayrıca yine isteyenler yeni oyuncak alıp kumbaralara atabilecek. Kumbaralarda biriken oyuncaklar Çocuk Şube Müdürlüğü, tarafından kayıt altına alınıp Sümerpark’ta tamamlanan Oyuncak Kütüphanesi’ne nakledilecek.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, tarafından yapılacak duyuru ile maddi durumu iyi olmayan ve oyuncak alacak parası olmayan dezavantajlı çocuklar Oyuncak Kütüphanesi’nden faydalanacak. Çocuklar velileriyle birlikte Oyuncak Kütüphanesi’ne başvuruda bulunup istediği oyuncağı Çocuk Şube Müdürlüğü tarafından belirlenen tarihler arasında alabilecek. Oyuncak Kütüphanesi’nden oyuncak alan çocuk, yıpratmadan veya kırmadan geri getirdiği oyuncağı yenisiyle değiştirebilecek.