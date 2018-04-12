HABER

Oyuncak kumbaraları 3 noktaya yerleştirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2018 12:54 | Son Güncelleme

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, yetişkinlerde dayanışma ve yardımlaşma çocuklarda, ise sorumluluk duygularını geliştirme amacıyla bir ilki gerçekleştirerek Oyuncak Kütüphanesi oluşturmak için, kentin 3 farklı noktasında yer alan AVM’lere oyuncak kumbarası yerleştirdi.Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, yetişkinlerde dayanışma ve yardımlaşma, çocuklarda ise sorumluluk duygularını geliştirme amacıyla bir ilki gerçekleştirerek Oyuncak Kütüphanesi için ilk adımı attı.

Oyuncak kumbaraları 3 noktaya yerleştirildi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, yetişkinlerde dayanışma ve yardımlaşma çocuklarda, ise sorumluluk duygularını geliştirme amacıyla bir ilki gerçekleştirerek Oyuncak Kütüphanesi oluşturmak için, kentin 3 farklı noktasında yer alan AVM’lere oyuncak kumbarası yerleştirdi.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, yetişkinlerde dayanışma ve yardımlaşma, çocuklarda ise sorumluluk duygularını geliştirme amacıyla bir ilki gerçekleştirerek Oyuncak Kütüphanesi için ilk adımı attı. Sosyal sorumluluk projesi kapsamında farklı semtlerde bulunan 3 büyük AVM’ye oyuncak kumbarası yerleştirildi. İlk etapta Ceylanlar, Forum ve N-city AVM’lerine oyuncak kumbarası bırakıldı. 3 farklı AVM’ye bırakılan oyuncak kumbaraları 3 ay boyunca kurulu kalacak ve daha sonra değerlendirme yapılarak bağışların artırılması için oyuncak kumbaralarının yerleri değiştirilecek.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Çocuk Şube Müdürlüğü, tarafından yürütülen çalışmada AVM’lere bırakılan oyuncak kumbarasına isteyen vatandaşlar, evinde yıpranmamış şekilde bulunan ve kullanmadığı oyuncakları kumbaralara bırakabilecek. Ayrıca yine isteyenler yeni oyuncak alıp kumbaralara atabilecek. Kumbaralarda biriken oyuncaklar Çocuk Şube Müdürlüğü, tarafından kayıt altına alınıp Sümerpark’ta tamamlanan Oyuncak Kütüphanesi’ne nakledilecek.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, tarafından yapılacak duyuru ile maddi durumu iyi olmayan ve oyuncak alacak parası olmayan dezavantajlı çocuklar Oyuncak Kütüphanesi’nden faydalanacak. Çocuklar velileriyle birlikte Oyuncak Kütüphanesi’ne başvuruda bulunup istediği oyuncağı Çocuk Şube Müdürlüğü tarafından belirlenen tarihler arasında alabilecek. Oyuncak Kütüphanesi’nden oyuncak alan çocuk, yıpratmadan veya kırmadan geri getirdiği oyuncağı yenisiyle değiştirebilecek.

Oyuncak kumbaraları 3 noktaya yerleştirildi

ABD 'kıyamet günü' uçağını havalandırdıABD 'kıyamet günü' uçağını havalandırdı
ATO Başkanvekili'ne yumruklu saldırı!ATO Başkanvekili'ne yumruklu saldırı!
İstanbullular dikkat! Seçim var, trafik kilitİstanbullular dikkat! Seçim var, trafik kilit
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Survivor'dan elenen İpek'ten ilginç itiraflar!

Survivor'dan elenen İpek'ten ilginç itiraflar!

Ankara'da deprem yaratacak iddia! Süleyman Soylu’ya polis takibi

Ankara'da deprem yaratacak iddia! Süleyman Soylu’ya polis takibi

Suriye krizinde son dakika gelişme: ABD ve Rusya'dan art arda açıklamalar geliyor

Suriye krizinde son dakika gelişme: ABD ve Rusya'dan art arda açıklamalar geliyor

İngilizler yazdı! Savaş sesleri yükselirken ABD'ye Türkiye engeli

İngilizler yazdı! Savaş sesleri yükselirken ABD'ye Türkiye engeli

Mahkemede şok sözler: Ona saldırmadım, annesiyle ilişkim var

Mahkemede şok sözler: Ona saldırmadım, annesiyle ilişkim var

Araç sahiplerine kötü haber! Bir büyük zam daha...

Araç sahiplerine kötü haber! Bir büyük zam daha...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ünlü anket şirketi başkanından istifa çağrısı

Ünlü anket şirketi başkanından istifa çağrısı

Süper Loto sonuçları 12 Nisan çekilişi! Süper Loto sonucu sorgulama!

Süper Loto sonuçları 12 Nisan çekilişi! Süper Loto sonucu sorgulama!

Ankara'yı sarsan Süleyman Soylu iddiası! İçişleri Bakanlığı açıklama yaptı

Ankara'yı sarsan Süleyman Soylu iddiası! İçişleri Bakanlığı açıklama yaptı

Ankara'yı sarsan Süleyman Soylu iddiası! İçişleri Bakanlığı açıklama yaptı

Ankara'yı sarsan Süleyman Soylu iddiası! İçişleri Bakanlığı açıklama yaptı

Marmaray'da hareketli dakikalar... Seferler durdu!

Marmaray'da hareketli dakikalar... Seferler durdu!

Ağrı'da doğalgaz hattına sabotaj hazırlığındaki terörist öldürüldü!

Ağrı'da doğalgaz hattına sabotaj hazırlığındaki terörist öldürüldü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.