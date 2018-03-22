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OYUNCU ADNAN KOÇ VE İKİ KARDEŞİ POLİSE MUKAVEMETTEN TUTUKLANDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.03.2018 22:31 | Son Güncelleme

Haber: Yüksel KOÇ / İstanbul DHA Ataşehir'de uyuşturucu operasyonu sırasında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen oyuncu Adnan Koç, A.K.

Haber: Yüksel KOÇ / İstanbul DHA
Ataşehir'de uyuşturucu operasyonu sırasında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen oyuncu Adnan Koç, A.K. ve M.H.K., “Uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan serbest kalırken, “Birden fazla kişi tarafından birlikte yağma", “Gece vakti yağma", “Görevi yaptırmamak için direnme" ve “Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından tutuklandılar. Ş.K. ve M.P. ise serbest bırakıldı.
Gözaltına alınanlardan S.B. ise Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında yürütülen soruşturma kapsamında tutuklandı.
İstanbul Narkotik Şube Müdürlüğü tarafından 15 Mart 2018 tarihinde Ataşehir'de gözaltına alınan oyuncu Adnan Koç, A.K., MHK., Ş. K., M.P. ve S.B., emniyet işlemlerinin ardından bugün İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildiler.
Şüphelilerden S.B., Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında yürütülen soruşturma kapsamında tutuklandı.
Diğer şüpheliler Adnan Koç, kardeşleri A.K., M.H.K., Ş.K. ve M.P. soruşturmayı yürüten savcılık tarafından sorgulandı.

POLİSLERİN SİLAHINI ALDILAR
Adnan Koç'un savcılık sorgusunda zaman zaman uyuşturucu kullandığını, olay günü üst aramasının yapıldığını beyan ederek, “Kokaini buldular. Beni araca bindirdikleri sırada kardeşim M.H.K. şahıslardan şüphelenerek kimlik kartına bakmak istedi. Bu sırada kardeşimin elinden kimlik kartını çekerek aldılar. Ben de araçtan indim. Sonra şahıslardan biri belindeki silahı çıkardı. Ben ve kardeşim A.K., bu şahsı darp ettik. E.H. ile aramızda arbede yaşandı. Şahıs beni darp etti, ancak kendisine vurmadım. Sonrasında kardeşlerim A.K. ve M.H.K. gelerek bana yardım ettiler. Bu sırada S. İsimli şahsın tabancası yere düşmüştü. Ben tabancayı yerden aldım. S. isimli şahsı kontrol altında tuttum. Bu sırada olay yerine beyaz bir araç geldi, o aracı da ağabeyim A.K. uzaklaştırdı. Bir süre sonra olay yerine resmi polis görevlileri geldi. Biz de sivil şahıslardan almış olduğumuz silahları kendilerine teslim ettik. Daha sonra bizi arkadan kelepçeleyerek karakola götürdüler. Bu şahısların sivil polis olduğunu bilmiyorduk" dediği öğrenildi. Karakolda darp edildiğini iddia eden Ahmet Koç'un kendisini darp edenlerden şikayetçi olduğunu söylediği öğrenildi.

ADNAN KOÇ UYUŞTURUCUDAN SERBEST KALDI POLİSE DİRENMEKTEN TUTUKLANDI
Savcı, sorgularını tamamladığı Adnan Koç, kardeşleri M.H.K., A.K. Ş.K. ve M.P., “Uyuşturucu ticareti" suçlamasından serbest bıraktı. Savcı, “Birden fazla kişi tarafından birlikte yağma", “Gece vakti yağma", “Gece vakti yağma", “Görevi yaptırmamak için direnme" ve “Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından Ş.K. ve M.P.'yi serbest bırakırken, Adnan Koç ve kardeşleri M.H.K. ile A.K.'yı tutuklanmaları talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etti.
Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, Adnan Koç ve kardeşleri M.H.K. ile A.K.'yı bu suçlardan tutuklanmasına karar verdi.

Görüntü Dökümü
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-A.K. adliyeye sevk edilmesi (2. Sırada kolu kırık)
-Şüphelilerin emniyetten çıkışı
-Genel ve detaylar

22.03.2018 - 14.15 Haber Kodu : 180322085

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