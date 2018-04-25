Oyuncu Adnan Koç ve kardeşlerine dava

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda polise mukavemette bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınarak tutuklanan oyuncu Adnan Koç ile 2 kardeşi hakkında "kasten öldürmeye teşebbüs", "kamu görevlisine alenen hakaret”, "görevi yaptırmamak için direnme", kamu görevlisini birden fazla kişi ile silahla hürriyetinden yoksun kılma" ve "ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından toplam 90 yıl 7 ay 15'er güne kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca Ataşehir'de bir kafeye düzenlenen operasyonda, uyuşturucu temin ettiği ve polise mukavemette bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan oyuncu Adnan Koç'un da aralarında bulunduğu 3'ü tutuklu 5 şüpheli hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince takibe alınan uyuşturucu satıcı S.B'nin, Ataşehir'de bulunan bir kafenin önünde oyuncu Adnan Koç ile buluşarak para karşılığı uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen poşet içerisinde bir maddeyi verdiği anlatıldı.

Uyuşturucu madde ticaretinin gerçekleştiğine dair oluşan kuvvetli şüpheye istinaden müşteki polis memurları S.İ, E.H, Z.M.D ve M.K'nın söz konusu iş yerine geldikleri kaydedilen iddianamede, şüpheli Adnan Koç ile kardeşleri Ahmet ve Mehmet Hayri Koç'a polis kimlik kartlarını göstererek üzerilerinde herhangi bir suç unsuru olup olmadıklarını sordukları, şahısların da görevlilere kimliklerini ibraz ederek üzerilerinde suç unsuru teşkil edecek bir şeyin bulunmadığını söyledikleri belirtildi. İddianamede, polis memurlarının şüpheliler üzerinde üst araması yaptığı belirtilerek, oyuncu Adnan Koç'un üzerinden 4 adet poşete sarılı olarak satışa hazır halde beyaz renkli 2 gram kokain, şüpheli Ahmet Koç'un üzerinde 1 adet alüminyum folyoya sarılmış beyaz renkli kristaller şeklinde toplam ağırlığı 0.4 gram gelen metamfetamin bulunduğu, diğer şüpheli Mehmet Hayri Koç'un üzerinde yapılan aramalarda ise bir şey bulunamadığı kaydedildi. Şüphelilerden oyuncu Adnan Koç'un polis merkezine götürülmek üzere iş yeri önünde bulunan ekip otosuna bindirildiği sırada, diğer şüphelilerin kargaşa çıkardığı ve Adnan Koç'un kaçması adına müşteki polislere sözlü olarak mukavemet ettikleri belirtilen iddianamede, polis memurlarının ise şahısların üzerilerinde bulunan suç unsurları sonucu gerekli işlemleri yaptıkları, sakin olmaları ve kargaşa çıkarmamaları konusunda ikaz etmelerine rağmen şüphelilerin polislere bağırmaya ve hakaret etmeye devam ettikleri kaydedildi.

İddianamede, müşteki polislerle şüphelilerin aralarında yaşanan kargaşanın arbedeye dönüştüğü ifade edilerek, yaşanan arbedede şüphelilerin polis memurlarını darp ettikleri ve ellerindeki silahları alarak ateş açtıkları kaydedildi. - Polis memurlarını yaraladılar Müşteki polislerin takviye ekip istemesi üzerine olay yerine gelen Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı devriye ekiplerinin gelerek, şüphelileri gözaltına aldığı aktarılan iddianamede, şüphelilerin eylemleri neticesinde polis memurları S.İ, M.K ve Z.M.D'yi basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek ölçüde yaraladıkları, diğer polis memuru E.H'nin ise vücudunda meydana gelen kemik kırıklarının hayati fonksiyonlarına etkisinin ağır derecede olduğu belirtildi. İddianamede, şüphelilerin götürüldükleri polis karakolunda da, elleri kelepçeli bir şekilde polise direndikleri, kaçmaya çalıştıkları ve mukavemette bulundukları anlatılan iddianamede, şüpheli Mehmet Hayri Koç'un muhafaza altında tutulduğu odada atmış olduğu tekmeden dolayı göçük oluştuğu belirtildi.