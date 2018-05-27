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Oyuncu Arda Öziri trafik kazasında hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.05.2018 13:49 | Son Güncelleme

Oyuncu Arda Öziri trafik kazasında hayatını kaybetti

İSTANBUL (AA) - Oyuncu Arda Öziri, motosikletiyle geçirdiği trafik kazasında 40 yaşında hayatını kaybetti.

Öziri, sabaha karşı Tem Otoyolu Kavacık istikametine seyir halindeyken Ümraniye mevkisinde kaza yaptı.

Ağır yaralanan Öziri, ambulansla Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Arda Öziri hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Öziri'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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Oyuncu Arda Öziri trafik kazası vefat

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