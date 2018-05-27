Oyuncu Arda Öziri trafik kazasında hayatını kaybetti

İSTANBUL (AA) - Oyuncu Arda Öziri, motosikletiyle geçirdiği trafik kazasında 40 yaşında hayatını kaybetti.
Öziri, sabaha karşı Tem Otoyolu Kavacık istikametine seyir halindeyken Ümraniye mevkisinde kaza yaptı.
Ağır yaralanan Öziri, ambulansla Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Arda Öziri hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Öziri'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Son dakika! Suriye'de 4 Rus askeri öldürüldü
Korkunç iddia: Türkiye Polonya'dan 3 bin hasta sığır eti ithal etmiş!
Uludağ'da inanılmaz görüntü!
Sürücüyü gören dondu kaldı!
60 milyon dolarını çöpe attı!
Michael Rubin Erdoğan'ın yastık altı dolarlarını bozdurun çağrısına 'hayır' dedi! İYİ Partili Aytun Çıray'dan tepki geldi
Selahattin Demirtaş'tan çok konuşulacak mesajlar
Muharrem İnce'nin Beyaz Saray önüde çekilen fotoğrafı yeniden gündem oldu
Okuyucu Yorumları 0 yorum