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Oyuncu Bahadır Yenişehirlioğlu Akyazı’ya geliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.03.2018 18:13 | Son Güncelleme

Akyazı Belediyesi Kültür ve Sosyal programlar kapsamında Payitaht Abdülhamid dizisi oyuncularından Bahadır Yenişehirlioğlu, gençlere yönelik konferansa katılmak için Akyazı’ya geliyor.Akyazı Belediyesi tarafından Kültür etkinlikleri kapsamında, Yazar, Aktör, Hukukçu ve Payitaht Abdülhamid dizisi oyuncularından Bahadır Yenişehirlioğlu, gençlere yönelik vereceği “Kendini İnşaa Üzerine Gençlik” konulu konferansıyla Akyazılılarla buluşacak.

Akyazı Belediyesi Kültür ve Sosyal programlar kapsamında Payitaht Abdülhamid dizisi oyuncularından Bahadır Yenişehirlioğlu, gençlere yönelik konferansa katılmak için Akyazı’ya geliyor.
Akyazı Belediyesi tarafından Kültür etkinlikleri kapsamında, Yazar, Aktör, Hukukçu ve Payitaht Abdülhamid dizisi oyuncularından Bahadır Yenişehirlioğlu, gençlere yönelik vereceği “Kendini İnşaa Üzerine Gençlik” konulu konferansıyla Akyazılılarla buluşacak. 9 Mart 2018 Cuma günü saat 19.30’da Kılıçoğlu Kongre ve Düğün Salonunda düzenlenecek konferansa tüm halk davet edildi.

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