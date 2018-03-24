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Oyuncu Balakoğlu son yolculuğuna uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.03.2018 18:25 | Son Güncelleme

Tiyatro oyuncusu Ercüment Balakoğlu son yolculuğuna uğurlandı

İSTANBUL (AA) - Tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren oyuncu Ercüment Balakoğlu son yolculuğuna uğurlandı.

Balakoğlu için Eyüpsultan Camii'nde düzenlenen törene, eşi Mukadder Özdemir Balakoğlu, oğlu Barış, kızı Özgür Balakoğlu, üvey oğlu Giray Özdemir ile meslektaşları ve sevenleri katıldı.

Barış Balakoğlu, babasına dil kanseri teşhisi konulduğunu belirterek, senelerce tiyatroya emek verdiğini, sevilen biri olduğunu söyledi.

Özgür Balakoğlu da söylenecek bir şey olmadığını aktararak, "Ne söylesek hepsi yalan. Biraz daha yaşasaydı, biraz daha birlikte olabilseydik, daha iyi değerlendirseydik bunca geçen ömrümüzü. Dua etmekten başka çaremiz yok artık." dedi.

Tiyatro oyuncusu Sebahat Adalar, Balakoğlu ile tiyatroda birlikte çalıştıklarını ifade ederek, "Dünya tatlısı bir insandı. Çok kıymetli bir tiyatro adamını kaybettik. Gerçekten çok üzgünüm. Söylenecek hiçbir şey yok. Kelimelerin bittiği yerdeyiz." diye konuştu.

Tiyatro oyuncusu Yaşar Ayvacı da Türk tiyatrosunun büyük bir kaybı olduğunu dile getirerek, Balakoğlu'nun iyi bir oyuncu olduğunu kaydetti.

Ayvacı, Balakoğlu'nun değerinin bilinmediğini aktararak, "Ayrıca dublaj sanatçısı, tiyatro oyuncusuydu. Her bölgenin şivesini inanılmaz iyi yapardı. Maalesef harika bir insan, güzel adam Ercüment ağabeyimizi kaybettik. Mekanı cennet olsun." ifadesini kullandı.

Balakoğlu'nun cenazesi ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrasında defnedilmek üzere Seyrantepe'deki Yeni Ayazağa Mezarlığı'na götürüldü.

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