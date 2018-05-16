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Oyuncu Barış Atay gözaltına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.05.2018 09:01 | Son Güncelleme

Oyuncu Barış Atay gözaltına alındı

İSTANBUL (AA) - Oyuncu Barış Atay Mengüllü gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Mengüllü, sosyal medyadaki bazı paylaşımları nedeniyle Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Barış Atay Mengüllü'nün, Güvenlik Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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