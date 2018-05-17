Oyuncu Barış Atay serbest bırakıldı

Oyuncu Barış Atay, İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından dün sabah gözaltına alındı. Savılığa sevk edilen Atay, ifadesi alınmadan yeniden emniyete götürüldü. Gece yarısı işlemleri biten Barış Atay, emniyetten serbest bırakıldı.
Barış Atay'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımların ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek" suçundan hakkında gözaltı kararı verildi.
Gazete Habertürk'ten Nihat Uludağ'ın aktardığına göre Atay, dün sabah saatlerinde İstanbul Suadiye'deki evinde İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere Vatan Caddesi'nde bulunan Güvenlik Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.
Barış Atay, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Ancak savcı ifade almadan Atay yeniden emniyete götürüldü. Atay'ın telefonunun incelenmesinin ardından yeniden adliyeye götürüleceği beklenirken gece yarısı avukatı Efkan Bolaç sosyal medya hesabından Barış Atay'ın serbest bırakıldığını açıkladı.
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