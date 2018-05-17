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Oyuncu Barış Atay serbest bırakıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2018 01:59 | Son Güncelleme

Barış Atay Mengüllü'nün emniyetteki ifadesinde, sosyal medya hesabındaki paylaşımında Yusuf Yerkel'i kastettiğini ve ona tepki gösterdiğini iddia ederek, "Türkiye'nin her şeye rağmen bir hukuk devleti olduğunu düşündüğümden bu tweeti paylaştım." dediği öğrenildi

İSTANBUL (AA) - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan oyuncu Barış Atay Mengüllü, serbest bırakıldı.

Twitter'daki bazı paylaşımları nedeniyle "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek" suçunu işlediği gerekçesiyle başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Mengüllü'nün emniyette ifadesi alındı.

Mengüllü, emniyetteki ifadesinde,Twitter adresinin kendisine ait olduğunu ve soruşturma konusu paylaşımlarının da kendisi tarafından yapıldığını söyledi.

Barış Atay Mengüllü'nün söz konusu paylaşımını, Yusuf Yerkel'in Soma faciası sırasında tepki gösteren bir maden işçisini tekmelemesi ile ilgili özür dilediğini belirtmesi üzerine yaptığını anlatarak, "Özrünü samimi bulmadım ama daha önemlisi bir suçun karşılığı özür değil yargılanmaktır. Yine sosyal medyada özrün kabul edilmesini toplumsal huzur adına bazı şeylerin sineye çekilmesini ısrarla yazanları görünce ben de Yerkel'in ağlak özrüne ve tavrına istinaden bu süreçte suç işlemiş olan ya da olma ihtimali olanları kast ederek ve Türkiye'nin her şeye rağmen bir hukuk devleti olduğunu düşündüğümden bu tweeti paylaştım.'' dediği öğrenildi.

Mengüllü'nün, Zeytin Dalı Harekatı'nı eleştiren paylaşımlarına ilişkin de ''Afrin coğrafi olarak Suriye'ye aittir ve doğal olarak Suriye halkına...Türkiye'de yaşayan bir yurttaş olarak ailem ile birlikte Antakyalı biri olarak gelişmeleri yakından takip ediyorum. Hükümet politikalarını eleştirmek bir yurttaşlık hakkıdır.'' ifadelerini kullandığı öğrenildi.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Barış Atay Mengüllü, işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Barış Atay Mengüllü, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, Twitter'deki bazı paylaşımları nedeniyle Suadiye'deki evinde dün sabah saatlerinde gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilen Barış Atay Mengüllü, soruşturmayı yürüten savcılıkça telefonunun incelenmesi için emniyete geri gönderilmişti.

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Barış Atay Mengüllü

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