Oyuncu Barış Atay serbest bırakıldı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan oyuncu Barış Atay Mengüllü, serbest bırakıldı.

Twitter'daki bazı paylaşımları nedeniyle "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek" suçunu işlediği gerekçesiyle başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Mengüllü'nün emniyette ifadesi alındı.

Mengüllü, emniyetteki ifadesinde,Twitter adresinin kendisine ait olduğunu ve soruşturma konusu paylaşımlarının da kendisi tarafından yapıldığını söyledi.

Barış Atay Mengüllü'nün söz konusu paylaşımını, Yusuf Yerkel'in Soma faciası sırasında tepki gösteren bir maden işçisini tekmelemesi ile ilgili özür dilediğini belirtmesi üzerine yaptığını anlatarak, "Özrünü samimi bulmadım ama daha önemlisi bir suçun karşılığı özür değil yargılanmaktır. Yine sosyal medyada özrün kabul edilmesini toplumsal huzur adına bazı şeylerin sineye çekilmesini ısrarla yazanları görünce ben de Yerkel'in ağlak özrüne ve tavrına istinaden bu süreçte suç işlemiş olan ya da olma ihtimali olanları kast ederek ve Türkiye'nin her şeye rağmen bir hukuk devleti olduğunu düşündüğümden bu tweeti paylaştım.'' dediği öğrenildi.