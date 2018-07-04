Oyuncu Berna Laçin hakkında soruşturma

İSTANBUL (AA) - Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, oyuncu Berna Laçin hakkında Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımda "halkın dini değerlerini aşağılama" suçunu işlediği gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, Berna Laçin'in "@bernalacin35" adlı Twitter hesabından 3 Temmuz'da halkın dini değerlerini aşağılayıcı mahiyette yazı yayınladığının, bu yazıya karşılık muhtelif sosyal medya sitelerinde yoğun tepkiler oluştuğunun tespit edildiği belirtildi.
Açıklamada, "5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 160. maddesi uyarınca işin gerçeğini araştırmak üzere adı geçen hakkında, 'halkın dini değerlerini aşağılama' suçundan soruşturma başlatılmıştır." ifadesine yer verildi.
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