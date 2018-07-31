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Oyuncu Burak Sevinç su altında kurulan çadırda çay içti

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.07.2018 14:09 | Son Güncelleme

Burak Sevinç: - "Amacım dalışı, deniz turizmini Fethiye'de daha da canlandırmak, insanların bu güzelliği yaşamasını sağlamak"

Oyuncu Burak Sevinç, dalış turizmine dikkati çekmek amacıyla Muğla'nın Fethiye ilçesinde, denizin altında kamp ortamı oluşturdu.

Sevinç, dalgıç Önder Diktaş ve asistan Berna Büyükkaramuklu ile Dalyan Koyu'na gitti. Denizin 5 metre derinliğinde tabana kurulan çadırın yanındaki sandalyeye oturan Sevinç, fincanla çay içerek kamp ortamını canlandırdı.

Sevinç'in sosyal medya hesaplarından paylaştığı deniz dibindeki görüntüleri, takipçilerinin beğenisini topladı.

Gazetecilere açıklama yapan Sevinç, tatil için sürekli Fethiye’ye geldiğini, dört yıldır profesyonel dalış yaptığını söyledi.

- "Denizin altında başka hayat var"

Önder Diktaş ile arkadaş olduklarını, onun deniz dibinde farklı görüntüler çektiğini anlatan Sevinç, şunları kaydetti:

"Bu sene geldiğimde de kendisiyle konuşup olmayan bir şeyi yapmak istedim. Ortaya güzel bir şey çıktı. Suyun altında özgürlük yaşadım. Denizin altında nefes alabiliyorsunuz. Fethiye'de yaklaşık 60 farklı dalış noktası var. Bu etkinlikteki amacım dalışı, deniz turizmini Fethiye'de daha da canlandırmak, insanların bu güzelliği yaşamasını sağlamak. Herkese dalış yapmayı tavsiye ediyorum. Denizin altında başka bir hayat var."

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Anahtar Kelimeler:
dalış Fethiye Muğla oyuncu Burak Sevinç turizm

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