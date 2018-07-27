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Oyuncu Can Gürzap taburcu edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.07.2018 12:34 | Son Güncelleme

SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde 5 gün önce geçirdiği trafik kazasının ardından Sakarya Eğitim ve Araştarma Hastanesi'nde tedavi altına alınan oyuncu Can Gürzap, taburcu edildi.

ADAPAZARI (Sakarya)-(DHA)- SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde 5 gün önce geçirdiği trafik kazasının ardından Sakarya Eğitim ve Araştarma Hastanesi'nde tedavi altına alınan oyuncu Can Gürzap, taburcu edildi.
Tiyatro ve sinemanın usta oyuncusu Can Gürzap, geçtiğimiz Pazar akşamı Sapanca'da bir motosikletin çarpması sonucu yaralandı. Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi (SAÜEAH) Merkez Kampüsü'nde tedavi gören Gürzap taburcu oldu. Beyin zarı ile beyin arasında kanama tespit edilen Gürzap'ın tedaviye olumlu yanıt vermesi sebebiyle cerrahi müdahale yapılmadı. Sanatçı, tekerlekli sandalyeyle hastane çıkışında kendisini görüntüleyen gazetecilere açıklama yapmazken, el salllayarak selamladıktan sonra aracına bindi. Gürzap, dinlenmek üzere İstanbul'daki evine doğru yola çıktı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-Can Gürzap'ın hastaneden çıkışı
-Tekerlekli sandayle ile aracına getirilmesi
-Aracına bindirilmesi

Haber -Kamera: Aziz GUVENER-ADAPAZARI (DHA)

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