Oyuncu değiştirme tabelasını bile çalmış

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de stadyumdan hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Yeni Eskişehir Stadında farklı tarihlerde meydana gelen 4 ayrı hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlattı.

Ekipler, stadyumdaki soyunma odalarından ikişer bornoz, yangın tüpü, birer oyuncu değiştirme elektronik tabelası ve buzdolabının çalınması ile park halinde bulunan otobüsten hırsızlık olaylarının şüphelisinin Abdullah S. (33) olduğunu belirledi.

Şüpheli, Eskibağlar Mahallesi'ndeki evine düzenlenen operasyonla yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

