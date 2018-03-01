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Oyuncu Ercan Yazgan felç geçirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.03.2018 03:38 | Son Güncelleme

Oyuncu Ercan Yazgan felç geçirdi

İSTANBUL (AA) - Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Ercan Yazgan, geçirdiği felç nedeniyle tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, özellikle oynadığı televizyon dizileriyle tanınan Ercan Yazgan, hafta içi felç geçirerek Sultanbeyli'deki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Tedavisine hastanede devam edilen Yazgan'ın sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi.

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